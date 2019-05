11:54 Uhr

Der Kindergarten wird zum Hühnerhof

Mit dem Schauhühnerstall der Kleintierfreunde zieht Geflügel in den Kindergarten Sankt Michael ein. Worin beim ersten Kontakt die Probleme liegen.

Von Uwe Bolten

Die ersten Verständigungsversuche der Kinder aus der Mäusegruppe verliefen erfolglos. Auf die Ansprache mit „Gack, gack“ und „Kikeriki“ reagierten ihre neuen Mitbewohner im Kindergarten St. Michael überhaupt nicht. „Wir freuen uns riesig über die Bereitstellung des Schauhühnerstalls der Kleintierfreunde Schwabmünchen. Die Idee kam aus dem Kreis der Eltern“, sagte Sabina Weber, Leiterin der Einrichtung. Eine knappe halbe Stunde, bevor die Vorschulkinder des Kindergartens die ersten Blicke auf die fünf Hennen und den Hahn werfen konnten, traf Vereinsvorsitzender Mathäus Bauernfeind mit drei Mitstreitern aus dem Verein in zwei Fahrzeugen ein. Durch das Seitentor wurde der mobile Stall auf das Gelände am Wasserturm gefahren und aufgebaut.

Das Gehege des Schauhühnerstalls in Schwabmünchen ist sechs Quadratmeter groß

„Unsere Kinder sind schon ganz aufgeregt“, sagte Weber, die in der Einrichtung sechs Kindergarten- und zwei Kita-Gruppen leitet. Während die Vereinsmitglieder das rund sechs Quadratmeter große Gehege an die Stallbehausung installierten, erhielt sie wichtige Informationen zur Hühnerhaltung. „Futter ist dabei, tägliches frisches Wasser ist wichtig. Und wenn mal ein Stück vom Pausenbrot in den Stall fällt, ist das auch nicht schlimm“, sagte Bauerfeind lächeln. Nach einiger Zeit könne es sogar sein, dass die Tiere Futter aus der Hand annähmen.

Neben dem Kontakt mit Tieren sei die Übernahme von Verantwortung für Lebewesen und der Natur sehr wichtig, fügte die Pädagogin hinzu. „Die Versorgung der Hühner am Wochenende ist schon gesichert“, konnte sie vermelden. Vor einiger Zeit hätte im Kindergarten mal ein Kaninchen gelebt, das auch rundum versorgt worden sei, ergänzte Weber.

„Falls die Hühner Eier legen, könnt ihr sie im Kindergarten verbrauchen“, sagte Bauernfeind. Ob diese dann Verwendung in Pfannkuchen oder als Rührei finden sollten, wurde abschließend nicht geklärt.

Themen Folgen