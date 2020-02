18.02.2020

Der Kindergartenanbau hat für ihn oberste Priorität

Ein Bürgermeisterkandidat, zwei Listen: Robert Wippel steuert in Scherstetten auf seine dritte Amtszeit zu

Robert Wippel ist der amtierende Bürgermeister und kandidiert für eine weitere Periode – die Listen „Freie Bürger Scherstetten“ und „Gemeinschaft Konradshofen“ stehen hinter ihm.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Bezahlbare Wohnungen für junge Menschen, Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten; schnellere und unbürokratischere Abwicklung und Umsetzung von Glasfaseranschlüssen für alle Bürger bis zur Grundstücksgrenze; ständig neue Förderverfahren; (konnte bisher nur bei Neubaugebieten realisiert werden), Anträge bereits gestellt.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Schaffen von Treffpunkten zur Kommunikation und Betreuung; Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung (Transport- und Transfermöglichkeiten zur nächsten Stadt (zum Beispiel nach Schwabmünchen zum Krankenhaus oder Ärzten).

Wie nutzen Sie die neuen Sozialen Medien und was halten Sie davon?

Smartphone, Tablet: beruflich und privat, Erreichbarkeit und schnelle Entscheidungsmitteilungen via E-Mail, WhatsApp und so weiter, digitales Ratsinformationssystem zur Erstellung von Sitzungen, Zugriff rund um die Uhr, zur Dokumentation und Präsentation; schnelle und aktuelle Informationen für die Bürger vor Ort. Erstellen von Powerpoint-Präsentation in den Sitzungen und Bürgerversammlungen. Das ist in unserer Zeit absolut notwendig. Nutzung von Art und Umfang muss jeder für sich entscheiden. Erleichtert die Arbeitsweise gerade als „Ehrenamtlicher Bürgermeister“ ungemein.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Schloßberg, oberes Schmuttertal allgemein.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Zuverlässig, korrekt, Leitsprüche: „Es genügt nicht zu wissen, man muss es auch anwenden. Es genügt nicht zu wollen, man muss auch tun.“ Und: „Was immer du tust, handle klug und bedenke das Ende.“

Was ist Ihre persönliche Untugend?

Ungeduld.

Welche drei Themen wollen Sie nach der Wahl als erstes anpacken?

Kindergartenanbau, Erschließung Neubaugebiet und Glasfaseranbindung FTTB im Bestand (Ortsteilen).

