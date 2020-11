18:00 Uhr

Der Königsbrunner Rathaus-Sturm wird zum Drei-Mann-Treff

Kein Banküberfall sondern die Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Franz Feigl (Mitte) an den CCK-Präsidenten Jürgen Langhammer (links) und Vorsitzenden des Vereins Dieter Schwab in Corona-Zeiten.

Plus Statt mit einer prunkvollen Saisoneröffnung übernimmt der CCK Fantasia in kleinem Rahmen die Königsbrunner Rathausschlüssel. Eine Absage kam nicht infrage.

Von Claudia Deeney

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sagte Bürgermeister Franz Feigl und dafür stehe auch die diesjährige Schlüsselübergabe als Symbol. Stürmen die Aktiven des Carneval Club Königsbrunn Fantasia (CCK) sonst am 11.11. um 11.11 Uhr das Königsbrunner Rathaus, um die neuen Regenten vorzustellen und eben die Rathausschlüssel in Empfang zu nehmen sowie das Bürgermeisterbüro in Beschlag zu nehmen, war am Mittwoch alles anders.

Während die Stadt Köln wohl ein Polizeiaufgebot bereitstellte, um größere Feierlichkeiten anlässlich des Karnevalbeginns zu verhindern, verlief in der Brunnenstadt das Einläuten der fünften Jahreszeit ganz still, leise und leider ganz ohne Fans. Der Präsident des CCK, Jürgen Langhammer, war mit dem Vorsitzenden Dieter Schwab gekommen, um wenigstens zu zeigen: Es gibt natürlich den CCK noch und wir halten uns an alle Auflagen, aber auf die Rathausschlüssel wollen wir nicht verzichten.

Der CCK Fantasia aus Königsbrunn hat für den Fasching 2020 eigene Gesichtsmasken angeschafft

„Das tut schon weh, dass wegen der Corona-Pandemie wieder alles abgesagt werden muss. Wir wollen aber Mut machen und wir übernehmen auch in Krisenzeiten das Rathaus und stehen zusammen“, erklärte Langhammer. Und für alle Fälle hatten der Präsident und Dieter Schwab als Gastgeschenk auch schwarze Gesichtsmasken mit dem CCK-Logo dabei, um auch wirklich alle für das Maskentragen zu begeistern.

Als Gastgeschenk brachten Jürgen Langhammer und Dieter Schwab schwarze Masken mit CCK-Emblem mit. Bild: Claudia Deeney

Der Bürgermeister probierte das Gastgeschenk prompt an und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der CCK bald wieder all das aktiv umsetzen könne, für das der Verein steht, wie er sagte: „Die Kultur des Faschings leben, dazu gehört Begegnung, zusammenkommen und feiern, Tanzsport betreiben, Auftreten und die Menschen mit ihren Shows begeistern.“

Für Feigl feiern im November auch andere Nationalitäten den Monat des Lichts, Indien begehe heuer am 14.11. das Lichterfest Diwali. Das Gute besiege das Böse, so laute die Kernaussage. „Bei uns feiert man heute auch Sankt Martin“, führte der Bürgermeister aus. Ebenfalls ein Fest mit viel Licht. Auch der CCK setzt in der schwierigen Zeit auf Lichtblicke, wie Dieter Schwab erklärte: „Wir führen unsere Gemeinschaft fort, auch wenn wir momentan alle Aktivitäten ausgesetzt haben.“

Königsbrunns Faschingsverein plante bis Ende Oktober einen Saisonstart

Bis zur Absage Ende Oktober stand das Programm zum größten Teil für die Faschingssaison fest. Kostüme waren ausgewählt, Prinzenpaare bestimmt. „Es ist für uns alle eine Herausforderung. Uns tut es vor allem leid, dass wir wahrscheinlich keine Kinderbälle und Seniorennachmittage gestalten dürfen.“ Gerade Kinder bräuchten Kinder und die Aussicht, auch mal wieder ohne Masken und Einschränkungen zusammen sein zu können.

„Es ist jetzt so wie es ist“, sagen alle drei Herren vor dem Rathaus und Langhammer meint dann aber doch noch augenzwinkernd: „Wenn Corona es am glumperten Donnerstag im Februar 2021 zulässt, dann verschaffen wir uns mit den Schlüsseln Einlass ins Rathaus und schneiden den Krawattenträgern ihre Schlipse ab!“ Die Hoffnung stirbt zuletzt!

