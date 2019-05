vor 45 Min.

Der Kulturpreisträger bittet zum Tanz

Das Kaffee-und-Kuchen-Konzert präsentiert sich zur Freude der Zuhörer in beschwingtem neuen Gewand

Eine Premiere erlebte am Samstagnachmittag das Evangelische Gemeindezentrum St. Johannes. Auf Initiative des Kulturbüros fand dort der erste Tanztee mit Musik statt. Rund 130 Gäste kamen gerne und genossen nicht nur melodiöse und flotte Rhythmen aus den goldenen 1920er- und 1930er-Jahren, gespielt von Café Arrabbiata, sondern auch leckeren Kuchen, kredenzt vom Catering Team um Jürgen Langhammer vom CCK.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für die musikalische Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe das fünfköpfige Ensemble Café Arrabbiata engagieren konnten, aktiv am Piano, Kulturpreisträger Christoph Teichner“, begrüßte Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher das Ensemble und die festlich gekleideten Gäste und forderte sie auf, die geräumige Tanzfläche eifrig zu nutzen. „Unsere gespielten Melodien sind für Tänzer, als auch für Zuhörer gleichermaßen zugeschnitten“, betonte Christoph Teichner.

Dann entführte das Ensemble die Gäste in eine Epoche, die rund 100 Jahre zurückliegt und deren talentierte Komponisten zeitlose gefällige Werke der Unterhaltungsmusik zu Papier und letztlich zu Gehör brachten.

Ob Foxtrott oder Walzer, Cha-Cha-Cha oder Rumba, es durfte nach Herzenslust getanzt werden. Auf der geräumigen Tanzfläche wirbelten talentierte Paare, Damenrunden, facettenreiche Tanz-Könner neben lockeren Freizeit-Tänzern. Tanzen ist bekanntlich Balsam für die Seele und tut auch dem Körper gut. Mit einem entspannten Lächeln auf den Lippen und strahlenden Augen drehten die Tanzpaare ihre Saalrunden, unterbrochen von zwei kurzen „Verschnaufpausen“.

Café Arrabbiata – das sind ein- oder mehrstimmiger Gesang, Bratsche, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Swing-Gitarre, Schlagzeug und Perkussion. Die Bandmitglieder kommen aus unterschiedlichen musikalischen Genres. Neben eingängigen, romantischen Melodien wie dem „Orientalischen Foxtrott Salome“, kam auch der Spaßfaktor mit heiteren Titeln nie zu kurz. Mitunter war sogar Damenwahl angesagt, was den anwesenden Herren der Schöpfung, die zahlenmäßig in der Minderheit waren, möglicherweise ängstliche Schweißtropfen auf der Stirn bescherte.

Ein rundum gelungener Nachmittag, so empfand es Bürgermeister Franz Feigl bei seinem Besuch beim Tanztee: „Während rund um die Matrix zeitgleich fetzige Rock’n’Roll-Rhythmen ertönen, erklingt hier auf der Bühne zarte Salon-Musik. Mit dieser bunten Vielfalt ist wirklich für jede Altersgruppe, jeden Geschmack das Passende dabei“, freute sich Musikliebhaber Feigl.

Angetan vom Tanztee war auch Ilse Melcher, die mit Freundinnen zum musikalischen Nachmittag kam. „Erinnerungen an die eigene Mutter, die Musik liebte und im Fasching gerne ausging, kommen mir da in den Sinn“, sagte Ilse Melcher, die selber auch gerne einmal tanzte. Auch Dieter Hollmann, Ehrenpräsident des CCK, gefiel die neue Veranstaltung. „Eingängige Musik in moderater Lautstärke, leckere Kuchen, Pausen zum Plaudern. Fazit: Die Premiere ist gelungen, die Veranstaltung sollte unbedingt beibehalten werden“, wünscht sich Hollmann. (hämm)

