vor 32 Min.

Der Lärmschutzwall wird stückweise saniert

Die Anlage entlang der Bobinger Siedlung ist marode. Manche Anlieger griffen schon zu Selbsthilfe.

Die Lärmschutzanlagen entlang der Siedlung von Bobingen stammen aus den 1980er-Jahren. Ausgeführt wurden sie als Erdwall mit aufgesetzter Holzwand. Diese hat nun ihre maximale Haltbarkeit erreicht. Teilweise ist der Holzwall in schlechtem Zustand. Daher tut eine Sanierung wirklich not. Vom Stadtbauamt wurde ein Reparatur- und Sanierungskonzept erarbeitet. Um Eingriffe in private Grundstücke zu vermeiden, sollen die baulichen Maßnahmen auf die Sanierung der alten Holzwand beschränkt werden.

Der Bauhof soll es richten

Dies könne weitgehend von außen erfolgen, sodass eine Beeinträchtigung von privaten Grundstücken nur in sehr geringem Ausmaß zu erwarten sei, erklärte Bürgermeister Bernd Müller bei der Sitzung des Bauausschusses der Stadt. Begonnen werden soll am westlichen Ende Ecke Lärchen-/Zedernstraße. Ausgeführt werden die Arbeiten in mehreren Abschnitten. Durchgeführt werden diese soweit möglich vom Bauhof der Stadt. Dies führe zu mehr Flexibilität bei der Abstimmung mit den Anliegern, und natürlich wird ein Einspareffekt bei den Kosten erwartet.

Bereits 2019 soll die Sanierung auf einem ersten Teilstück von etwa 70 Meter Länge erfolgen. Die Gesamtlänge der Anlage beläuft sich auf ungefähr 675 Meter. Davon sollen pro Jahr rund 100 Meter ersetzt werden. Damit ergibt sich eine Gesamtdauer der Baumaßnahme von sieben Jahren. Überschlägigen Kostenschätzungen zufolge werden sich diese pro laufendem Meter rund 400 Euro betragen.

28000 Euro für einen Abschnitt

Für den ersten Bauabschnitt wird mit etwa 28 000 Euro gerechnet. Allerdings hat sich der Bauausschuss ein Hintertürchen offen gehalten. Nach dem Abschluss des ersten Teilabschnittes soll der Bauhof einen Erfahrungsbericht erstellen, ob die Sanierung in Eigenregie durchzuführen und von der Kostenseite her sinnvoll ist. Sollten die Kapazitäten des Bauhofes hierzu nicht ausreichen, so könnte ein Teil der anstehenden Arbeiten ausgelagert werden. Die Zeitplanung sieht einen Beginn der Arbeiten noch in diesem Herbst vor.

Stadtrat Thomas Hauser merkte an, dass sich in Anbetracht des schlechten Zustandes des Lärmschutzwalles die Arbeiten nicht mehr allzu lange hinziehen sollten. Daher solle man sicherheitshalber bereits jetzt Angebote einholen, um schnellstmöglich zur Fertigstellung zu kommen.

Eine weitere Frage war, ob Anwohner, die bereits privat Sanierungsmaßnahmen am Lärmschutzwall durchgeführt haben, einen Zuschuss zu den Kosten seitens der Stadt erwarten dürfen. Dies bezeichnete Bürgermeister Bernd Müller als schwierig. Seiner Meinung nach wären hierzu umfangreiche Prüfungen nötig, und Nachweise müssten erbracht werden, ob die durchgeführten Arbeiten tatsächlich nötig gewesen sind, in welchem Umfang Zuschüsse gewährt werden könnten und ob die Kosten angemessen gewesen sind. Da dies ein zu hoher bürokratischer Aufwand sei, sollte davon Abstand genommen werden.

So einigte sich der Ausschuss darauf, die ersten 70 Meter nun vom Bauhof sanieren zu lassen und danach zu prüfen, ob weiterhin so verfahren werden könne oder ob es eine Ausschreibung der Arbeiten geben solle. (elkn)

Themen Folgen