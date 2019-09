Der Mann, der nicht stehen bleiben kann

Plus Der Bobinger Oliver Rupprecht liebt 48-Stunden-Läufe. Seine Trainingszeiten sind knapp: Unter der Woche arbeitet er von früh bis spät in seiner Physio-Praxis.

100 Kilometer sind für die meisten Menschen mit dem Fahrrad eine Tagestour. Auch Oliver Rupprecht ist einen Tag dafür unterwegs – aber er bewältigt die Distanz zu Fuß. Und es darf auch gerne mehr sein: Bei 48-Stunden-Läufen schafft er über 200 Kilometer.

Den Bobinger vom Jahrgang 1963 gibt es offenbar nur in Bewegung. Nicht einmal für ein Gespräch mit unserer Zeitung bleibt der Ultraläufer stehen, schlägt stattdessen ein Laufinterview vor. Bei einem Dauerlauf durch die Felder um Schwabmünchen erzählt er, warum es ihm ausgerechnet die langen Wettkämpfe angetan haben: „Das ist pures Laufen ohne Ablenkung.“ Am liebsten nehme er an Wettkämpfen teil, in denen es viele kurze Runden zu absolvieren gilt statt eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. „Das fühlt sich für mich an wie das eigene Wohnzimmer“, erklärt Rupprecht. Bald kenne er die Punkte an der Strecke, die Zuschauer und die Läufer, man muntere sich gegenseitig immer wieder auf. 48 Stunden lang.

Der Ultraläufer arbeitet 70 Stunden die Woche

Wer so lange durchhalten will, kommt nicht ohne viele Trainingskilometer aus. Doch an der Zeit dafür hapert es bei Rupprecht. 70 Stunden die Woche arbeitet er als Sport-Physiotherapeut und bewegt nur die Glieder anderer Menschen: Drei Tage in seiner eigenen Praxis in Augsburg, zwei Tage ist er für Hausbesuche unterwegs. Während der Praxistage sei Laufen nicht möglich, sagt er. Wenn aber ein Hausbesuch ausfalle, ziehe er sich manchmal für eine Stunde die Laufschuhe an. Die meisten Kilometer lege er jedoch am Wochenende zurück.

Rupprecht fand schon früh zum Laufen. Als Kind sei er oft am Autobahnsee gewesen, er und seine Freunde hätten immer versucht, ganz um den See zu rennen. Als er in den Ferien einmal im Garten gezeltet habe, sei er frühmorgens spontan für eine Joggingrunde auf die Schmutterwiesen gegangen. „Damals trug man noch Schlaghosen“, erinnert er sich und lacht. „Ich habe mich gleich beim ersten Joggingversuch in meinen Hosenbeinen verfangen und bin lang gestreckt hingefallen.“

Früher war Rupprecht Volleyballer

Von diesem Malheur habe sich der junge Rupprecht aber nicht abschrecken lassen und ging öfter joggen. Das sah er eigentlich als Training für seine Volleyball-Karriere: Er spielte selbst und war zwischen 1981 und 1989 auch Trainer bei verschiedenen Vereinen. Während dieser Zeit wagte er sich an die ersten Ausdauerwettkämpfe, startete bei kurzen Triathlons und Läufen. Schnell lernte er die längeren Distanzen schätzen, steigerte sich zum Marathon, Ironman-Triathlon und Ultraläufen bis 100 Kilometer.

Nach der Jahrtausendwende startete er noch einmal als Volleyballspieler und -trainer und stellte das Laufen hintenan, nach 2005 konzentrierte er sich jedoch ganz auf Ultraläufe. Nach 100 Kilometern kamen 24-Stunden-Läufe, dann Wettkämpfe über zwei Tage. „Dafür muss man erst Vertrauen in den eigenen Körper gewinnen“, sagt der Sportler. Zwischen den Flow-Momenten kämen immer Phasen, in denen man Schmerzen habe. Die müsse man akzeptieren, vielleicht das Tempo drosseln, aber nicht aufhören. „In 90 Prozent der Fälle verschwinden die Beschwerden nach einer Weile wieder.“

Der Physiotherapeut kennt sich Rupprecht mit dem menschlichen Körper aus

Als Sport-Physiotherapeut kennt sich Rupprecht bestens mit Knorpeln, Sehnen, Muskeln und Faszien aus und legt großen Wert auf spezielles Training zusätzlich zum Laufen. Auch während des Laufinterviews hält er immer wieder für ein paar Übungen an. „Flexi-Moves“ nennt er das und will bald ein entsprechendes Programm anbieten. „Ich versuche, die Zeit in der Praxis zu verkürzen, in der ich am Patienten stehe. Ich will mit Laufen Geld verdienen statt mit der Behandlung von Läufern.“

2020 will sich Rupprecht noch einmal steigern: „Ich will wissen, was ein Sechstagelauf mit mir anstellt.“ Während er bisher seine Wettkämpfe allein bestritten hat, brauche er dafür Betreuer. „Aber man traut sich fast keinen zu fragen. Es ist ja öde, tagelang Leuten zuzuschauen, die da vor sich hinschlurfen“, sagt Rupprecht. Die Logistik bei solchen Wettkämpfen ist nicht einfach: Neben Essen und Getränken brauchen die Sportler Schuhe und Kleidung zum Wechseln und für alle Wetterlagen, einen Schlafplatz und viele Kleinigkeiten wie Pflaster oder Sonnenschutz.

Seine Trainingsläufe absolviert Rupprecht gerne in Gesellschaft. Seine 19-jährige Nichte ist oft dabei oder der Hund seiner Schwiegermutter. Der schaffe inzwischen 15 Kilometer. Rupprecht hat sich und dem Vierbeiner bereits einen Teamnamen gegeben: Als „Two Schnauzes of Grey“ drehen sie am Lech ihre Runden.