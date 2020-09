05:30 Uhr

Der Michaelimarkt „light“ startet am Mittwoch in Schwabmünchen

Plus Vom Schwabmünchner Volksfest bleibt nur ein Warenmarkt. Welche Regeln für Besucher gelten.

Von Carmen Janzen

Wenn der Michaelimarkt stattfindet, herrscht üblicherweise Ausnahmezustand in Schwabmünchen. Wochenlang im Voraus wird schon das Bierzelt aufgebaut, und wenn es dann los geht, sind zahlreiche Straßen gesperrt, weil sich zehntausende Menschen auf dem Festplatz treffen und durch die Marktgassen in der Museum- und Gartenstraße schlendern. Wegen der Coronapamdemie ist dieses Jahr alles anders. Heuer gibt es nur einen abgespeckten Michaelimarkt auf dem Festplatz in der Holzheystraße.

Auf dem Festpplatz in Schwabmünchen soll ab Mittwoch der Michaelimarkt in abgespeckter Form stattfinden. Am Dienstagmittag war allerdings nur vereinzelt Händler Vorort beim Aufbau. Bild: Carmen Janzen

Rund 60 Händler, eine Auswahl der Stammbeschicker, bieten ihre Waren an. Das Sortiment ist breit und reicht von Haushaltswaren bis hin zu Schmuck und Spielzeug. Auch Essens- und Getränkestände sind vertreten. Die Stadt hat den Markt allerdings zeitlich ausgeweitet, um das Gedränge auf dem Festplatz zu entzerren. Geöffnet ist ab heute bis einschließlich Samstag, 26. September, täglich von 10 bis 19 Uhr.

Diese Regeln müssen Besucher auf dem Festplatz beachten

Maximal 600 Besucher dürfen sich gleichzeitig auf dem Festplatzgelände befinden. Die Besucher werden am Eingang kontrolliert und müssen dort ein Formular mit den Kontaktdaten ausgefüllt abgegeben. Dieses Formular ist auf der Internetseite der Stadt Schwabmünchen zu finden, Marktbesucher können es aber auch direkt am Einlass ausfüllen. Auf dem eingegrenzten Gelände herrscht Maskenpflicht (außer beim Essen und Trinken). Ganz ohne Sperrungen geht es auch dieses Jahr nicht: Bis Samstag, 22 Uhr, ist die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich Gartenstraße/Museumstraße bis zur Einmündung Rudolf-Diesel-Straße gesperrt. Parken können Besucher unter anderem an den Leonhard-Wagner-Schulen im Breitweg oder in der Jahnstraße am Eisplatz.

Lesen Sie dazu auch: So schaut der neue Michaelimarkt in Schwabmünchen aus



Themen folgen