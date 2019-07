18.07.2019

Der Nachwuchs spielt beim Schülerkonzert

Auftritt am Sonntag in Walkertshofen

Mit einem Schülerkonzert zum Abschluss des musikalischen Ausbildungsjahres starten die Buben und Mädchen aus dem Nachwuchslager des Musikvereins Walkertshofen in die Ferien. Am Sonntag, 21. Juli, geben sie im ehemaligen Lagerhaus beim Bahnhof ab 14 Uhr Kostproben ihres Könnens.

Vorsitzender Adolf Hägele und Dirigent Roland Dworschak versprechen einen kurzweiligen Konzertnachmittag mit vielen jungen Mitwirkenden: „An Kindern und Jugendlichen ist alles aufgeboten, was unter dem Dach unseres Musikvereins singt und musiziert!“ Vor ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Musiklehrern wollen sich die jungen Sänger und Musikanten richtig ins Zeug legen und zeigen, was sie im zu Ende gehenden Schuljahr in den vielfältigen Sparten im Musik- und Gesangsunterricht gelernt haben.

Das Fundament des Konzertnachmittags bilden die Jugendkapelle (Leitung: Roland Dworschak) und der vereinseigene Kinderchor unter der Leitung von Daniela Dworschak. Beim Musikverein Walkertshofen werden alle gängigen Blech- und Holzblasinstrumente sowie Gitarre und Schlagzeug unterrichtet. Das Ausbildungsangebot umfasst die Sparten Musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht, Chorgesang im Kinder- oder Jugendchor, sowie die konkrete Instrumentalausbildung.

für die Jugend- und Nachwuchsarbeit sind Dirigent Roland Dworschak, Telefon 0172/8229520 und Jugendleiterin Veronika Miller, Telefon 0175/5518284.

