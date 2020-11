vor 48 Min.

Der Nikolaus kommt im Landkreis Augsburg auch per Videobotschaft

Plus Allerheiligen fiel mancherorts im Landkreis Augsburg der Umgang auf dem Friedhof aus. Auch St. Martin und Nikolaus sehen wegen Corona anders aus.

Von Maximilian Czysz

In Schwabmünchen wird auch der Nikolausbesuch etwas anders aussehen. Weil eine verlässliche Planung für den 5. und 6. Dezember nicht möglich ist, hat sich die Kolpingsfamilie Schwabmünchen etwas anderes einfallen lassen.

Der Nikolausbesuch wird heuer in zwei Stufen stattfinden. Alle Eltern, Großeltern und andere Verwandte können eine E-Mail schicken und den Namen des Kindes, sein Alter, seine Adresse und Lob und Tadel mitteilen. Der Nikolaus wird sich dann in einem personalisierten Brief bei dem Kind melden. In dem Schreiben werden neben Lob und Tadel auch allgemeine Worte Platz finden. Parallel dazu wird es eine Videobotschaft vom Nikolaus geben, die sich die Eltern mit ihren Kindern anschauen können. In dieser wird der hl. Bischof Nikolaus mit seinem Begleiter erklären, warum sie heuer nicht persönlich zu den Kindern kommen können und auch die Geschichte des Heiligen erzählen.

Nikolaus im Landkreis Augsburg: Briefe für die Kinder

Die Briefe an die Kinder wird der Nikolaus persönlich am Samstag, 5. Dezember, ab etwa 16.30 Uhr verteilen. So bekommen die Kinder die Möglichkeit, den Nikolaus eventuell durch das Fenster zu beobachten. Der Nikolaus wird den Brief vor den entsprechenden Häusern, Wohnungen ablegen und sich mit Glockengeläut bemerkbar machen. Anschließend können die Kinder den Brief hereinholen und gemeinsam den Nikolausabend begehen.

Die Kolpingsfamilie in Bobingen plant derzeit eine Nikolausaktion mit Hausbesuchen. Dafür wurde ein Konzept ausgearbeitet, dass sowohl die Familien und Kinder als auch die Akteure schützen soll. Nikolaus und Knecht Ruprecht werden die Kinder der Stadt heuer nur im Freien besuchen, mit ausreichendem Sicherheitsabstand und der erlaubten Anzahl an Teilnehmenden. Dabei wird der Himmelsbote mit seinem Begleiter den direkten Kontakt mit den Kindern vermeiden. Die Eltern oder Familienangehörigen überreichen die Geschenke im Auftrag des Nikolaus. Die Coronaregeln in der jeweils gültigen Fassung sind für die Kolpingsfamilie zwingend maßgebend. Sollten die Besuche rund um den 6. Dezember generell nicht erlaubt sein, müssen sie abgesagt werden.

Königsbrunn: Keine Umzüge an St. Martin wegen Corona

In Königsbrunn gibt es in diesem Jahr keine Martinsfeste oder Umzüge. Die Kindertagesstätten widmen sich aber in den Gruppen intensiv dem Thema St. Martin. Die Nikolaus-Hausbesuche der katholischen Pfarreiengemeinschaft gibt es in diesem Jahr ebenfalls nicht. Alternativ möchte man für die Kinder eine Aktion in den Kirchen anbieten. Wie genau die aussehen sollen, wird derzeit noch geplant. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde feiert am Nikolaustag, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, einen adventlichen Kindergottesdienst.

Trotz der Corona-Beschränkungen wurde im Schwabmünchner Luitpoldpark der Bilderweg der Eltern-Kind-Gruppen der Katholischen Pfarrei St. Michael aufgestellt. Bereits am Sonntag liefen etliche Familien hintereinander mit Abstand die einzelnen Bildstationen der Martinsgeschichte ab, während die Kinder sangen und stolz ihre wunderschön gebastelten, strahlenden Laternen trugen. Der Weg endet an der Mariengrotte im Park: Dort darf jedes Kind ein Teelicht anzünden. Als kleine Erinnerung an den Bilderweg können Eltern auf der Homepage der Pfarrei ein kleines Ausmalbüchlein mit der Martinsgeschichte herunterladen.

Alle Informationen zum Nikolaus in Kürze:

Nikolausbrief Schwabmünchen: Wer einen Brief vom Nikolaus erhalten will, muss sich bis spätestens 15. November bei der Kolpingsfamilie Schwabmünchen unter nikolaus@kolping-schwabmuenchen.de melden.

Nikolausfeier Bobingen: Anmeldung bei Familie Handschuh, Telefon 08234/7117 oder bei der Firma Schuster & Kohl, Telefon 08234/902280 zu den Öffnungszeiten. Aktuelle Infos gibt es im Internet unter www.kolping-bobingen.de/angebote/nikolaus.

Bilderweg Schwabmünchen: Das Angebot im Schwabmünchner Luitpoldpark ist noch bis 15. November ausgestellt.

