vor 39 Min.

Der Operettencharmeur kommt wieder auf die Bühne

Ein Konzertabend in Schwabmünchen gilt den „Hits“ von Franz Lehár (und einem Jubilar)

Nicht nur im Raum Schwabmünchen hat sich Günter Schulzke viele Freunde gemacht. Seit über 20 Jahren moderiert und organisiert er Opern- und Operettenkonzerte für Senioren. Tradition haben ebenfalls die Silvesterkonzerte in Schwabmünchen. Inzwischen lässt er es ruhiger angehen. Doch sein Konzertpublikum muss auf ihn nicht verzichten. Denn er sagt: „Ich kann ganz gut ohne Applaus leben, aber nicht auf der Bühne, wo ich mich immer wieder noch blicken lasse.“ So auch am Freitag, 7. Juni. Dann präsentiert er um 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen das Konzert „Das Land des Lächelns“ und andere Kostbarkeiten von Franz Lehár. Er präsentiert aber nicht nur Melodien aus der Welt der Operette, er tritt diesmal sogar nach langer Zeit wieder selbst auf. Schulzke feiert auf diese Weise seinen 80. Geburtstag. Am 1. Juli 1939 ist er in Hamburg geboren.

Günter Schulzkes Karriere begann als Operettenbuffo in festen Engagements und als Gast an vielen Theatern. In den 1960er-Jahren sang er unter anderem mit Dagmar Koller, Marika Rökk oder mit Rudolf Schock. Später war er als Entertainer, Conférencier und Parodist unterwegs. Dabei stand er mit Stars wie Udo Jürgens, Roy Black, Karel Gott, Lena Valaitis, Paola, Chris Roberts, Costa Cordalis, Florian Silbereisen und vielen mehr auf der Bühne. Rundfunk- und Fernsehauftritte kamen hinzu.

Seit vielen Jahren unterstützt er auch die Kartei der Not. Längst kehrte Günter Schulzke – der Charmeur im Frack, wie er oft gesehen wird – zur Operette zurück. Doch immer mehr blieb er dabei hinter der Kulisse als Konzertveranstalter aktiv. Das wird am 7. Juni in Schwabmünchen anders sein. Dann kann ihn das Publikum wieder einmal auch auf den Brettern sehen, die für ihn die Welt bedeuten. Es wirken mit als Solisten: Wolfgang Schwaninger, Stefanie Braun, Andreas Sauerzapf, Iva Schell und Torsten Frisch. Es spielt das Salonorchester mit seinem Chor unter der Leitung von Andreas Lübke.

Wir verlosen fünfmal zwei Karten. So können Sie bis Freitag, 31. Mai, 12 Uhr, mitspielen unter dem Stichwort „Operetten“:

Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der automatischen Telefonansage 0821/7772355.

Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt.

gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen an der Fuggerstraße 14.

Themen Folgen