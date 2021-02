vor 47 Min.

Der PC wird zur Wahlurne: So wird der Jugendbeirat gewählt

Plus Schwabmünchens Jugendbeirat wird wegen des Coronavirus digital gewählt. Wie die Stadträte auf diese Idee reagieren.

Von Christian Kruppe

Schwabmünchen ist nicht nur eine der wenigen Kommunen im Landkreis, die einen gewählten Jugendbeirat hat, die Stadt kann auch auf ein äußerst erfolgreich arbeitendes Gremium blicken. Denn nicht nur das lokale Leuchtturm-Event „Singoldsand-Festival“ entstammt aus der Initiative motivierter junger Schwabmünchner, auch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen und Ideen wurden und werden in diesem Gremium geboren.

Im Frühjahr stehen Neuwahlen des Schwabmünchner Jugendbeirats an

In diesem Frühjahr stehen nun wieder Neuwahlen an. Dabei steht für den aktuellen Rat nicht nur die Suche nach Kandidaten an. „Wir haben vor, dass jeder von uns zwei Kandidaten wirbt“, so Enzo Hirsch. Ein ganz anderes Thema brannte den jungen Schwabmünchnern unter den Nägeln: die Wahldurchführung. Nachdem es im Vorfeld der Wahl, bedingt durch die aktuelle Lage, wenig Gelegenheiten geben wird, mit Präsenzveranstaltungen die Schwabmünchner Jugend zur Wahl zu animieren, setzt der Jugendbeirat auf die digitale Lösung. Das hat schon bei der Jugendumfrage 2020 gut funktioniert. Daher wird nun sogar die Wahl online stattfinden.

Eine Idee, die viel Skepsis hervorgerufen hat. Doch die „Nachwuchspolitiker“ haben sich mächtig ins Zeug gelegt und damit überzeugt. Das digitale Konzept wurde vom Stadtrat fraktionsübergreifend gelobt. So erklärte Stephan Dölle: „Ich war am Anfang bei dem Thema skeptisch. Aber wenn man sieht, wie sich der Beirat in dieses Thema eingearbeitet hat, bin ich davon überzeugt.“ Der Stadtrat stimmte dann auch der notwendigen Änderung der Geschäftsordnung des Jugendbeirates einstimmig zu. Dabei wurde auch ein weiterer Änderungsvorschlag mit aufgenommen. Bislang entsandte der Stadtrat drei Mitglieder in den Jugendbeirat. Da sich der Stadtrat mittlerweile aus vier Parteien zusammensetzt, darf nun jede Fraktion einen Vertreter in den Beirat entsenden. Konkret heißt dies, dass nun Patrick Jung für die Freien Wähler nachrückt.

Schwabmünchen: Wer soll in den Jugendbeirat?

Ab sofort können nun Wahlvorschläge für den Jugendbeirat eingereicht werden. Die gesetzlichen Vorgaben dafür sind überschaubar. Die vorgeschlagene Person muss am Wahltag, dem 27. April, mindestens 14, aber nicht älter als 24 Jahre alt sein. Das Formular für die Vorschläge gibt es auf der Website der Stadt.

