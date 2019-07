03.07.2019

Der Pfarrer ruft zum Fest und alle kommen

Die evangelisch-lutherische Gemeinde zeigt sich feiertauglich. Rund 700 Menschen aller Generationen versammeln sich bei St. Johannes.

Von Andrea Collisi

Trotz großer Hitze und zeitgleich weiteren Veranstaltungen in der Brunnenstadt wurde das neu initiierte evangelisch-lutherische Gemeindefest um St. Johannes hervorragend besucht. An die 700 Menschen kamen im Laufe des Tages.

Einige, die von Anfang an beim Familiengottesdienst mit Gospelchor und Posaunenchor dabei waren und bis zum Abend blieben. Andere, die das Mittagsessenangebot nutzten, wo es zum Salatbuffet und verschiedenen Fleischangeboten auch bewusst vegetarisches wie veganes Essen gab. Wieder andere waren gezielt am Nachmittag zum Konzert des beliebten pcOrchesters gekommen. Durch das schwungvolle Programm führte wie stets Kulturreferent Christian Toth. Einige Stadträte, Bürgermeister Franz Feigl und dritte Bürgermeisterin Ursula Jung waren ebenfalls zugegen.

Beliebte Melodien

Unter dem Dirigat der hochschwangeren Sandra Möhring spielten die Musiker beliebte Melodien wie „Diamonds are forever“ mit dem Solo der Alt-Saxofonistin Petra McRae, die Filmmelodie Winnetou oder ein Medley zu König der Löwen. Musikalisch begleiteten sie auch den Showtanz „The Sparks“ unter Leitung von Miriam Bischoff.

Dekanin Doris Sperber-Hartmann überreichte anschließend unter großem Applaus für 65 Jahre Bläserdienst die Verbandsurkunde an Erwin Seiler, der, wie die Vorsitzende des Orchesters, Sabine Leimer, unterstrich, die treueste Seele des Orchesters sei und bei keiner Probe, keinem Auftritt fehlen würde. Zuvor konnte man an einer Kirchen-Rallye sowie Kirchturm-Besteigung teilnehmen. Es gab einen Flohmarkt sowie eine Tombola.

Diakon Thomas Pötschke begeisterte mit seinem Marionettenspiel, das inhaltlich zum Thema „Müll wegwerfen in die Natur“ eine aktuelle Problematik aufgriff.

Viele junge Famlien

Viele junge Familien mit kleinen Kindern, Senioren wie Jugendliche waren gekommen. Und alle Altersgruppen brachten sich mit ein, ob in der Küche, beim Kuchenbuffet, am Grill oder an der Cocktailbar – ganz klar das Ressort der Jugend, die unter bester eigener Stimmung viel Zuspruch erhielt.

Durch die vielfältigen Angebote für Kinder saßen die Eltern entspannt. Zum beliebten Kinderschminken und Bastelangeboten kamen die Aktionen mit Spritzpistolen und der Wettbewerb mit Schubkarren, die mit Kissen ausgepolstert waren, sehr gut an. Größter Beliebtheit erfreute sich neben der Hüpfburg die Freiwillige Feuerwehr, die neben Infos zum und am Feuerwehrauto auch ihr beliebtes Wettspritzen anboten. Später sorgten sie zudem für herrlich erfrischendes Kühl, indem sie größere Wasserpfützen bildeten.

Kinder wie Erwachsene wateten darin mit Spaß, manche jugendliche Wasserratte ließ sich sogar unter lautem Gejauchze mit Kleidung abspritzen.

Sommer-, Gute Laune- und Gemeinschaftsgefühl war auch beim Kreistanzen von Jung und Alt zu spüren. Pfarrer Ernst Sperber und viele aus dem Kirchenvorstand tanzten kräftig mit. Erkennbar, was man in mehreren Gesprächen geäußert hörte: Es war ein Fest für alle und von allen getragen, das über die Jahre vermisst worden war.

Andere drückten es sogar deutlich aus: „Wir haben endlich wieder einen Gemeindepfarrer und nicht nur einen Prediger!“

Pfarrer macht es zur Chefsache

Selbst machte es Ernst Sperber tatsächlich zur Chefsache, dass das Fest gelingen würde. Er befragte persönlich viele zum Helferdienst, animierte Eltern von Konfirmanden ebenso wie aus den Kitas und widmete sogar sein Grußwort im Gemeindebrief dem Thema.

18 Bilder Die Gemeinde St. Johannes feiert Bild: Andrea Collisi

Am Ende sollte er recht behalten mit dem, was er unter anderen dort schrieb: “Ich bin hinsichtlich unserer Feiertauglichkeit unbekümmert optimistisch. Festefeiern ist eine Grundkompetenz von Kirche.“

Themen Folgen