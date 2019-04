16:59 Uhr

Der Postmann wird zum Bücherboten

Zum Tag des Buches verschenkt die Deutsche Post Bücher in Schwabmühlhausen. Was er auf seiner Tour so alles erlebt.

Von Uwe Bolten

Peter Roch ist seit 40 Jahren bei der Deutschen Post. Seit 20 Jahren bringt er in Schwabmühlhausen den Menschen Briefe und Pakete an die Haustür. Man kennt ihn und er kennt seine Kunden. „Diese Aktion ist für mich erstmalig in meiner beruflichen Laufbahn“, sagt der 57-Jährige und lädt einen Kasten voller Bücher in sein Auslieferfahrzeug.

Die 20 bunt gemischten Exemplare seien per Paket zu ihm nach Hause gekommen, um diese dann zum Welttag des Buches an Kunden seines Bezirks zu verschenken. Und da kommen ihm die Kenntnisse über die Menschen in Schwabmühlhausen sehr gelegen. „Es sind Romane verschiedener Stilrichtungen und Kinderbücher dabei. Da ich weiß, wie die Menschen gestrickt sind, kann ich individuell auswählen“, sagt er.

Post möchte Freude am Lesen fördern

Rund um den Welttag des Buches am 23. April feiern deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes Lesefest. Auch die Deutsche Post beteiligt sich daran und möchte damit die Förderung von Lesefreude und Lesekompetenz fördern, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Zusätzlich zur Buchgutscheinaktion in Schwabmünchen, bei der sich 455 Schüler über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit CBJ-Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebene Fantasyroman „Der Geheime Kontinent“ von Thilo freuen können, haben zahlreiche Zusteller nicht nur Briefe und Rechnungen im Gepäck, sondern sie verschenken Bücher an überraschte Kunden.

Elisabeth Kuhn-Spatz, Betreiberin des Gasthauses „Zum Bären“ ist die erste Glückliche. Verwundert schaut sie den Postboten an, als er ihr das Buch überreicht. „Das finde ich toll. Wenn mir das Geschäft Zeit lässt, lese ich gerne mal ein Buch“, sagte sie und verzog beim Titel, der auf eine düstere Geschichte schließen ließ, etwas das Gesicht. „Komm’, ich tausche es aus“, sagte Roch und konnte mit dem Roman „Die Mondschwestern“ wieder ein Lächeln auf das Licht der Gastwirtin zaubern und kommentierte die schnelle Reaktion mit „Unser Peter ist der Beste“.

Bücher für die Kinder

Auf seiner Tour nimmt der Zusteller auch Pakete entgegen. Christine Birling reicht ihm eins und erhält für ihre zwei Kinder prompt zwei Ausgaben des „Geheimen Kontinents“. „Da werden sich die zwei sicher sehr freuen“, ruft sie in das Fahrzeug hinein. „Ich lese sehr viel und finde die überraschende Aktion richtig toll“, sagte Maria Erhart, nachdem sie am Fahrzeug von Peter Roch ein Buch überreicht bekam.

Die Tour führte, geleitet durch die Fahrtroutenanzeige im Scanner, weiter durch das Dorf, das an diesem Vormittag eher verlassen wirkte. Einige potenzielle Empfänger waren nicht zu Hause. „Die haben halt Pech gehabt“, sagte Roch und fuhr zum Haus von Caroline Sedlmeir am Ortsrand. „Ich lese hauptsächlich auf dem e-Reader. Das heißt aber nicht, dass ich Bücher nicht mag. Es ist eher ein Platzproblem“, sagte sie, als der Zusteller ihr den Roman „Der Schatten“ von Melanie Raabe überreichte.

Peter Roch schaute durchweg in freudige, überraschte Gesichter. „Ich finde die Aktion super. In meinem Zustellbezirk hält sich der Mehraufwand deutlich in Grenzen“, sagte er. Ein Passant kommentierte die Büchergeschenke etwas nachdenklicher: „Ich hoffe nicht, dass solche Aktionen in Zusammenhang mit der Portoerhöhung steht“, sagte er mit einem spitzbübischen Lächeln.

Themen Folgen