Der Rundwanderweg bereitet Probleme

Der Streckenbetrieb auf dem Lechfeld steht infrage. Die Untermeitinger Wanderfreunde wählen bei ihrer Versammlung den Vorstand.

Von Jürgen Schmidt

Die Wanderfreunde sind auch so langsam in die Jahre gekommen, bemerkte Untermeitingens dritter Bürgermeister Stefan Pech, als er die Grußworte der Gemeinde auf deren diesjähriger Generalversammlung überbrachte. Auf die Berge kraxeln ist heute wohl nicht mehr angesagt, der Schwerpunkt liegt eher im gemütlichen Teil, wie Familien- und Flachlandwanderungen sowie Ausflüge.

Tatsächlich lag das Durchschnittsalter der anwesenden Mitglieder der Berg- und Wanderfreunde Untermeitingen im oberen Bereich. So waren für den 315 Mitglieder starken Verein wohl auch Bergtouren zum Zirmgrad und über dem grünen Ups unternommen worden, gab Vorsitzender Wolfgang Ebner in seinem Bericht bekannt. Vereinsausflüge zum Schliersee und dem Wiessee sowie zum Christkindlmarkt nach Bäldleschwaige überzeugten die Vereinsmitglieder eben mehr. Ein größeres Problem bereitet dem Verein derzeit der Rundwanderweg um Untermeitingen, der auch Gebiete von Graben und Klosterlechfeld einbezieht. Im Mai dieses Jahres hatte der permanente Rundwanderweg seinen sechsjährigen Geburtstag. Im Jahresdurchschnitt laufen knapp 300 Wanderer diese Strecke.

Fortsetzung des Rundwanderwegs ist vermutlich nicht akzeptabel

Dank des Engagements des Streckenwartes Harald Pechmann und der Unterstützung der Landbäckerei Immel am Maibaum als Start- und Ziellokal läuft der Betrieb reibungslos. Jedoch stellt der Vorsitzende fest, dass bei der derzeitigen anhaltenden Kostenstruktur sowie dem dazu gehörenden erforderlichen Arbeitseinsatz aller Beteiligten, eine Fortsetzung mittel- bis langfristig nicht akzeptabel sei. Der Rundwanderweg wird daher im Laufe des Jahres geprüft und bei wiederholtem negativen Ertragsergebnis aufgegeben. Damit verbunden ist auch ein Austritt aus dem DVV.

Ein wichtiges Standbein der Wanderfreunde ist das Ferienheim Lähner Alm in Tirol/Österreich. Mit 45 Buchungen im abgelaufen Berichtszeitraum ist die Hütte gut ausgelastet. Bedingt durch Preissteigerungen bedarf es dringend eine Anpassung in den Übernachtungsgebühren sowie der vor Ort angebotenen Getränke. Weiterhin berichtete Ebner über die Anwesenheit der Fahnenabordnung. In diesem Jahr erfolgte auch eine Beteiligung an der Maibaumwache. Regelmäßig erfolgt durch den Vorstand die Pflege der Feldkreuzanlage. Großen Anklang fand die Winterwanderung.

Die Stelle des Radwanderführers bleibt vorerst unbesetzt

Der Kassenbericht von Karl Dießner war einwandfrei. Nur wenige Änderungen gabe es bei der Neuwahl des Vorstands – der alte ist zugleich der neue, Gegenkandidaten gab es nicht. Besonders interessant sind die Positionen von Jürgen Schmidt, der die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden, des Schriftführers, des Websitebeauftragten und des Fahnenträgers übernimmt. Die Stelle des Radwanderführers stand diesmal ebenfalls zur Wahl. Herbert Krispenz, bisheriger Stelleninhaber, kann krankheitsbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen. Spontan aus der Mitgliedersammlung hat sich niemand für diese Aufgabe gemeldet, sodass diese bis auf Weiteres frei bleibt. Änderungen haben sich rund um die die Hüttenwirtin Edelgard Friedrich ergeben. Ein Hüttenteam zur regelmäßigen Wartung des Vereinsheims und der Transport von Waren und Material musste mit Karl Heinz Frommel und Reinhold Below zusammenstellt werden.

Vorstand Vorsitzender Wolfgang Ebner. Stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer und Fahnenträger Jürgen Schmidt. Kassierer Karl Dießner. Beisitzer Leni Below und Harald Pechmann. Hüttenwirtin Edelgard Friedrich mit dem Hüttenteam Karl Heinz Frommel und Reinhold Below. Bergwanderführerin Sieglinde Zerrle. Kassenprüfer Jürgen Schulze und Hans Peter Ströll.

Die Geehrten (von links): Johanna Weiß, Ilse Krause, Ernst Pientschik, Horst Krause, Richard Sedlmeier und Martin Schrodt. Bild: Jürgen Schmidt

Ehrungen 40 Jahre: Irmgard und Martin Schrodt. 30 Jahre: Gerlinde Fischer, Dietmar und Ilse Krause, Maja Engel. 20 Jahre: Johanna Weiß, Eugenie Engel. 10 Jahre: Heinz Scheifler, Helga und Siegfried Schwarz, Erwin Frommelt, Hans-Peter und Ursula Ströll, Richard Sedlmeier, Ernst und Roswitha Pientschik, Horst und Anita Winter, Hans-Joachim Geczy.

