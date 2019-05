13.05.2019

Der Saat für Blühwiesen ist eine Frist gesetzt

Bis Dienstag können weitere Paten insektenfreundliche Pflanzen fördern. Behörde wacht mit Satellit darüber

Walter Schuler hatte in den vergangenen Wochen ungewöhnliche Begegnungen. Menschen sprachen ihn an und wollten ihm Geld in die Hand drücken. Für die Blühwiese. Doch er wollte das Geld gar nicht, jedenfalls nicht in bar und ohne Patenschaftsvertrag. Schuler legt an der Gartenstraße eine bunte, insektenfreundliche Blühwiese an und suchte für sein Projekt Paten aus der Bevölkerung.

Die Patenschaft kostet 50 Cent pro Quadratmeter. Je ein Drittel des eingenommen Geldes will er an den Imkerverein und an die Königsbrunner Tafel spenden (wir berichteten). Deshalb ist ihm eine lückenlose Buchführung auch so wichtig, sagt der Landwirt und Stadtrat. Bisher haben 65 Bürger einen Patenschaftsvertrag mit ihm abgeschlossen für eine Fläche von 5250 Quadratmeter. Bei den Patenschaften sei von 10 bis 1000 Quadratmeter alles dabei gewesen. Nun hat sich Schuler eine Spezialmaschine zum Aussähen von Grünland ausgeliehen und auch die Saatenmischung ist endlich wieder verfügbar. Denn die war dem Großhändler zwischenzeitlich ausgegangen, so begehrt ist das bienenfreundliche Saatgut in diesem Frühjahr. 45 verschiedene Wildkräuter weist die Saatenmischung aus, die Schuler in den Behälter der Maschine füllt. Auch das Wetter wurde optimal für die Aussaat: Sonne und Regen im Mix, da könnte in fünf Wochen schon das erste Grün sprießen. An der Ecke Wertachstraße/Gartenstraße wird eine 5000 Quadratmeter große Blühwiese entstehen und entlang des Fahrradweges an der Gartenstraße noch mal ein rund 1000 Quadratmeter großer Streifen.

Wer noch mitmachen will, kann sich bis Dienstag, 14. Mai, bei Schuler melden. Dann muss er anmelden, was er auf den Feldern ausgesät hat. Anmelden? Ja, sagt Schuler und erklärt: „Jeder Landwirt muss bis zum 15. Mai beim Landwirtsschaftsamt anmelden, welche Felder er wie bewirtschaftet und über Satellit wird geprüft, ob die Angaben auch richtig sind.“

Interessierte können sich also noch bis zum Dienstag für einen Betrag von 50 Cent pro Quadratmeter mit einer Patenschaft für die Blühwiese engagieren. Walter Schuler wird an der Gartenstraße ein entsprechend großes Feld mit einer winterharten Saatmischung einsäen und das Feld ohne Einsatz von Pflanzenschutzmittel und mineralischen Dünger pflegen. (maker)

und Informationen unter Telefon 08231/2121.

