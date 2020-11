vor 32 Min.

Der Schwabmünchner Jugend hat der Kontakt gefehlt

Das Jugendzentrum in Schwabmünchen ist in die Jahre gekommen. Der Jugendbeirat möchte ein neues. Zunächst beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Thema.

Plus Der Schwabmünchner Jugendbeirat blickt auf ein schweres Jahr zurück. Die Jungbürgerversammlung soll wegen des Coronavirus online stattfinden.

Von Christian Kruppe

Es ist wahrlich keine leichte Zeit für die Jugend. Vor allem, wenn man, wie der Schwabmünchner Jugendbeirat auch auf ein Stimmungsbild angewiesen ist.

„Es war heuer sehr schwer, der Austausch im persönlichen Kontakt hat gefehlt“, bilanziert Jugendbeirat Enzo Hirsch. Damit doch noch auf die Belange der Jugend eingegangen werden kann, wird nun eine Jungbürgerversammlung im Onlineformat geplant. Diese soll in zwei Schritten stattfinden. Zuerst ist eine Themenabfrage bei den Jugendlichen geplant, die ebenfalls online, aber auch an den Schulen stattfinden soll. Mit diesem Input soll dann via Livestream die Versammlung selbst folgen.

Bewegung beim Thema Schwabmünchner Jugendzentrum

Auch die Verleihung der Ehrennadel des Jugendbeirats soll wieder stattfinden. Bevor es zur Verleihung kommt – die letzte war im Jahr 2015 – muss die Nadel neu gestaltet werden, denn sie schmückt noch das alte Logo des Beirats, welches sich mehrfach geändert hat.

Bewegung scheint auch ins Thema Jugendzentrum zu kommen. Schon seit vielen Jahren steht die Forderung im Raum, ein Neues zu bauen. Denn klar ist, dass eine zeitgemäße Stätte für die Jugendlichen in den bisherigen Räumen an der Museumsstraße kaum umsetzbar ist. Bürgermeister Lorenz Müller sagte den Jugendlichen zu, dass dieses Thema bei der Klausursitzung des Stadtrates auf der Tagesordnung stehen wird. Sobald es Planungen gibt, wird auch der Jugendbeirat mit eingebunden.

Weiter fortgeschritten sind Planungen für Skaterplatz am TSV-Sportgelände

Schon weiter fortgeschritten sind die Planungen für den Skaterplatz am TSV-Sportgelände. Dieser soll auf 375 Quadratmeter wachsen. Da- bei soll die bestehende Anlage restauriert werden und weitere Einrichtungen für die Skater hinzukommen. Auf Anregung von Stadtrat Stephan Dölle wird auch geprüft, ob eine Förderung über das Begegnungsland möglich ist.

Da im kommenden Jahr der Beirat neu gewählt wird, sind dazu die ersten Schritte eingeleitet worden. Die Wahl soll am 27. April stattfinden. Schon jetzt beginnt die Suche nach Kandidaten. Dazu soll wieder in den Schulen informiert werden.

Lesen Sie auch:





Themen folgen