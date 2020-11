vor 33 Min.

Der Schwabmünchner Silvesterlauf wird virtuell

Plus Die achte Auflage der Benefizveranstaltung findet nicht im gewohnten Rahmen statt. Wie der Lauf in diesem Jahr funktioniert und an wen die Spenden gehen.

Von Christian Kruppe

Innerhalb weniger Jahre hat sich der Silvesterlauf in Schwabmünchen von einer kleinen Nebenerscheinung zu einem angesehenen Laufevent entwickelt. Bei der letzten Auflage im Jahr 2019 waren schon mehr als 400 Läufer am Start, die Tendenz zeigte weiter nach oben.

Das Konzept, ohne großen Wettbewerbscharakter mit viel Spaß für einen guten Zweck zu laufen, fand immer mehr Freunde. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Schon der „Wertach-X-Run“ im Sommer fiel der Pandemie zum Opfer. Aber nicht ersatzlos. Das Veranstalterteam vom „time2run“ hat schon im Sommer auf eine virtuelle Lauflösung gesetzt. Drei Läufe, einher in Schwabmünchen, zwei in Augsburg fanden statt.

Spenden des Silvesterlaufs in Schwabmünchen gehen an Kultureinrichtungen

Dabei gingen die Spenden nicht wie üblich an die Schwabmünchner Ulrichswerkstätten, sondern an verschiedene Kunst- und Kultureinrichtungen. „Die sind von der Krise extrem gebeutelt. Daher haben wir uns entschieden, dass die Spenden dorthin fließen“, so Organisator Leo Klocke.

So wird es auch beim Silvesterlauf 2020 sein. Der bringt auch einige Neuerungen mit sich. So wird es keine vorgegebenen Strecken geben. „Die Rechtslage ist ungewiss, ob das eine Veranstaltung ist, auch wenn wir das Zeitfenster strecken“, so Klocke. Das heißt, gelaufen werden kann diesmal überall. „Leider fehlen dadurch die Hindernisse, aber da können wir nichts machen“, ergänzt Klocke. Dafür bekommen die Läufer mehrere Wahlmöglichkeiten. Die erste ist die Laufstrecke. Statt der in Schwabmünchen etablierten zwölf Kilometer sind nun auch sechs möglich. Die zweite Wahl bezieht sich auf die Empfänger der Spender. Grundsätzlich soll das Geld wieder an Kunst- und Kulturtreibende fließen. „Dabei kann jeder Vorschläge machen“, so Klocke.

Bis zum 1. Dezember werden noch Vorschläge angenommen. Danach wählen die Teilnehmer dann aus den Vorschlägen ihren Favoriten. Die drei Vorgeschlagenen mit den meisten Stimmen bekommen dann die Spenden aus dem Lauf.

Als Beweis für die Laufleistung dienen Daten von Tracking-Apps

Die Teilnahme ist einfach. „Anmelden, Startgebühr bezahlen und zwischen dem 28. und 31. Dezember die gewählte Strecke laufen“, erklärt Klocke. Als Beweis für die Laufleistung dienen die Daten von speziellen Tracking-Apps. „Das funktioniert mit den meisten Fitness-Armbändern, aber auch mit Smartphones“, so Leo Klocke. Damit lassen sich gelaufene Strecke und Zeit einfach nachweisen. Und für die Leistungsorientierten bringt dies einen Vorteil: Die Zeiten sind schnell auf der Teilnehmerliste zu sehen. „Wer eine bessere Platzierung will, kann nochmals laufen“, ergänzt Organisator Klocke.

Das ist in der Anmeldung mit drin und wurde bei den Sommmerläufen schon intensiv genutzt. Für die Schnellste Teilnehmer gibt es Sachpreise, wie auch für das größten Team. Zudem gibt es einen Sonderpreis für das „coolste“ Outfit. Dazu müssen die Läufer natürlich ein Foto hochladen unter www.time2run.org.

