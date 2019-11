09:18 Uhr

Der Seniorenbeirat zieht Bilanz

Ein Jahr mit manchen Fortschritten geht für das Gremium in Bobingen zu Ende. Doch es gibt auch ein Ärgernis.

Von Elmar Knöchel

Eine positive Bilanz zieht die Vorsitzende des Bobinger Seniorenbeirats, Eva-Maria Pettinger bereits angesichts des nahen Jahresendes. Sie erinnert an so gelungene Veranstaltungen wie zum Beispiel die erstmalig in Bobingen durchgeführte Seniorenmesse. Hier hatte sich auch der Seniorenbeirat engagiert. Eva-Maria Pettinger lobte beim jüngsten Beiratstreffen die Einsatzbereitschaft des gesamten Gremiums bei der Vorbereitung des Messeauftritts. Sie gehe davon aus, dass die Messe, wenn nicht im kommenden, dann im darauffolgenden Jahr wiederholt werden wird. Sie erinnerte auch an die feierliche Einweihung der Spendentafel im Bewegungsparcours an der Singold. Auch das sei eine schöne Veranstaltung gewesen. Es sei eine Tafel angebracht worden, auf der alle Spender für den Parcours genannt gewesen wären. Hier hob Pettinger besonders hervor, dass auch der deutsch-türkische Freundschaftsverein Geld beigesteuert hätte. Außerdem, so führte sie weiter aus, sei bemerkenswert, dass es bisher noch keinerlei Beschädigungen oder Vandalismus dort gegeben hätte.

Dann wurde das Thema „Bahnhof“ angesprochen. Neben kleinen Erfolgserlebnissen – störende Graffitis waren entfernt worden und eine Transportschiene für Fahrräder wurde an der Treppe angebracht – sei die Situation weiterhin ein Ärgerniss. Auch der Seniorenbeirat setze sich massiv für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs ein. Doch hätte er ebenfalls, ähnlich wie alle anderen Mitstreiter aus Politik und Stadtverwaltung, nichts positives in dieser Hinsicht zu vermelden.

Keine Beratungsstelle für Senioren in Bobingen

Zum Abschluss ihres Berichts richtete Eva-Maria Pettinger noch eine Aufforderung an Bürgermeister Bernd Müller. Aus gegebenem Anlass bemängelte sie, dass es in Bobingen keine Beratungsstelle für Senioren gebe. Besonders für akute Fälle, in denen sofortige Hilfeleistungen dringend notwendig seien, fehle eine leicht zugängliche und schnelle Beratungsinstanz.

Bürgermeister Müller bedankte sich beim gesamten Seniorenbeirat für die geleistete Arbeit. In Bezug auf eine Beratungsstelle verwies er auf die Beratungsmöglichkeiten in den Kliniken, die hauptsächlich auf Maßnahmen nach Krankenhausaufhalten ausgelegt seien. Er könne sich aber durchaus vorstellen, eine unabhängige Beratungsstelle in Bobingen einzurichten. Wie diese jedoch genau aussehen könnte, müsse erst geprüft werden.

Zum Ende der Sitzung bedankte sich der scheidende Behindertenbeauftragte der Stadt, Beppo Sedran, bei Seniorenbeirat und Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit. Er begrüßte seine Nachfolgerin, Gerda Fleig, mit einem Blumenstrauß und wünschte ihr für Ihre zukünftige Tätigkeit alles Gute. Die Behindertenbeauftragte ist zwar nicht Mitglied des Seniorenbeirates, kann aber immer mit dessen Unterstützung rechnen.

