Der Sieger steht fest

14 Architekturbüros reichten ihre Arbeiten für die Umgestaltung des Wasserturms in Kleinaitingen ein. Für den Siegerentwurf sprechen Nutzen und Kosten.

Von Elmar Knöchel

Sichtlich erfreut zeigte sich Bürgermeister Rupert Fiehl über die Resonanz, die seine Auslobung zum Ideenwettbewerb für die Umgestaltung des Kleinaitinger Wasserturms hervorgerufen hat. Insgesamt 28 Architekturbüros und Architekten haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert, 14 Arbeiten wurden tatsächlich eingereicht. Ginge es doch um das Wahrzeichen Kleinaitingens: den Wasserturm. Die Projekte, die seitens der Architekten eingereicht wurden, zeigten viele gute Ideen – vom Saunaturm bis hin zur Nutzung als Museum reichte die Ideenpalette.

Von vielen Entwürfen aufgegriffen worden, sei auch die Entwicklung einer Aussichtsmöglichkeit auf dem Turm. Denn aufgrund seiner topografischen Lage und der bei entsprechender Wetterlage enormen Fernsicht, drängt sich der Turm als Aussichtsplattform geradezu auf. Ein weiterer interessanter Aspekt war der Vorschlag, den Kleinaitinger Turm in Verbindung mit den Wassertürmen in Bobingen, Wehringen, Schwabmünchen und Lagerlechfeld als Mitglied in eine „Thementour zur Historie der Wassertürme“ zu integrieren. Gewonnen hat die Arbeitsgemeinschaft Maximilian Koch, Regensburg und „schoen und gut“ – Büro für Architektur, Maxhütte-Haidhof.

Praktischer Nutzen bei überschaubaren Kosten

Die beiden verantwortlichen Architekten – Maximilian Koch und Christian Weinmann – waren über die Würdigung ihrer Arbeit und über das Preisgeld von 8000 Euro sehr erfreut. Gewonnen haben sie mit einem Vorschlag, der sowohl den praktischen Nutzen für die Gemeinde und ihre Bewohner als auch die Finanzierbarkeit der Umbaumaßnahmen und der späteren Unterhaltskosten im Auge hatte. Ihr Vorschlag beruht im Wesentlichen darauf, die Außenansicht des Turmes möglichst wenig zu verändern, aber trotzdem maximale Nutzbarkeit zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck schlugen sie vor, den Turm mit einer Außentreppe zu versehen. Somit sei eine unterschiedliche, dabei aber gleichzeitige Nutzung der verschiedenen Ebenen möglich. Denkbar seien Räume für Vereine, für Feierlichkeiten, ein Trauzimmer und eventuell ein kleines Café. Gleichzeitig würde die Außentreppe als Aussichtsplattform dienen. Der Jury, der unter anderem die Stadtbaumeister aus Bobingen und Schwabmünchen angehörten, gefiel der Vorschlag hauptsächlich wegen seiner Realitätsnähe und der Nutzbarkeit für die Bewohner Kleinaitingens. Architekt Christian Weinmann betonte, dass es nicht ganz einfach war, sich auf diese, auf den ersten Blick einfache Idee, zu beschränken. „Entgegen der alten Weisheit, die erste Idee ist immer die Beste, war es doch ein längerer Entscheidungsprozess“, erklärte Weinmann. „Man muss hauptsächlich an die Menschen denken, die hier leben. Sie haben sich an das Ortsbild gewohnt und ein Umbau sollte den Einwohnern der Gemeinde schließlich Vorteile bringen.“

Die Gemeinde sieht sich nicht unter Zeitdruck

Zum Abschluss der Preisverleihung stellte Fiehl fest, dass man nun jede Menge „Stoff“ habe, um im Gemeinderat zu beraten, wie der Umbau des Turms in Angriff genommen werden soll. Er schloss dabei nicht aus, dass in der endgültigen Lösung mehrere Ideen zu einem Konzept vereint werden könnten. Erfreulicherweise stehe die Gemeinde nicht unter Zeitdruck, da im Moment eine Sanierung des Turms nicht nötig sei. „Wenn in den nächsten Jahren Geld zum Erhalt des Turms in die Hand genommen werden muss, dann doch gleich so, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt,“ erklärte Fiehl.

