vor 31 Min.

Der Spielplatz an der Königsbrunner Grüntenstraße wird modernisiert

Plus Jedes Jahr gestaltet die Stadt Königsbrunn einen Spielplatz aufwendig um. Jetzt steht das nächste Projekt an: In der Grüntenstraße entsteht ein Bauernhof.

Königsbrunner Familien können sich über eine neue Attraktion freuen: Der Grünten-Spielplatz wird neu gestaltet. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs haben bereits die alten Spielgeräte abgebaut und werden in den nächsten Wochen die neuen Spielmöglichkeiten aufbauen.

Der Grünten entsteht als Spielplatz in Königsbrunn

Voraussichtlich bis Ende März ist wegen der Bauarbeiten nicht nur der Spielplatz selbst, sondern aus Sicherheitsgründen auch der Weg zwischen Grüntenstraße und Höfatsstraße gesperrt, der durch den Spielplatz verläuft und von Fußgängern und Fahrradfahrern als Abkürzung genutzt wird.

Seit Mitte 2020 liefen im städtischen Betriebshof die Planungen für die Sanierung des Spielplatzes, der zwischen Rathausstraße und St.-Johannes-Straße liegt. Passend zum Namen – der Grünten ist ein Berg in den Allgäuer Alpen – wurde das Motto „Alpenrand/Allgäu“ bei verschiedenen Spielgeräte-Herstellern angefragt. Bestellt wurde bei drei Firmen, die das Thema fantasievoll und kreativ aufgenommen haben und die Interessen der unterschiedlichen Altersgruppen abdecken.

Spielplatz: Für kleine Bauernhoffans ist in Königsbrunn etwas geboten

So wird der bisherige Spielturm durch ein großes, vielseitiges Spielgerät ersetzt. Und auf die kleineren Bauernhoffans wartet dann bei der Wiedereröffnung ein großzügiger Spielbereich mit Sandspiel-, einfachen Kletter- und Balanciermöglichkeiten, einer Kleinkindrutsche sowie einer Nestschaukel.

Die Stadt Königsbrunn hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Spielplätze im Stadtgebiet aufwendig modernisiert und umgestaltet. So entstanden unter anderem am Martin-Bummele-Weg und am Eichenplatz ganz neue Anziehungspunkte für Familien in der Stadt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen