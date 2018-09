vor 21 Min.

Der Stadtrat befasst sich mit der Tram

Die Linie 3 soll in einigen Jahren nach Königsbrunn fahren.

In einer Sondersitzung befassen sich die Königsbrunner Räte mit Lärmschutz, Parkgaragen und der Gestaltung der Haltestellen des Großprojekts.

Die Sommerpause in der Königsbrunner Stadtpolitik ist vorbei: Am Dienstag, 11. September, tritt der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung zusammen, die sich gleich mit einem Großprojekt befasst: Entschieden wird über verschiedene Teilaspekte der Straßenbahn – vom Lärmschutz bis zur Gestaltung des Umfelds der Haltestellen. Denn durch diese ergeben sich einige Veränderungen des Ortsbilds.

Wichtigster Punkt für die Anwohner ist die Frage nach der Lärmschutzwand zwischen Augsburger Straße und Königsallee. Bürgermeister Franz Feigl hat vor seinem Sommerurlaub noch Vorgespräche mit den Anwohnern in diesem Bereich geführt. Jetzt wird dem Stadtrat vorgestellt, wo eine solche Wand errichtet wird.

Dazu geht es um diverse Bauprojekte an den künftigen Haltestellen. Im Bereich der Guldenstraße läuft die Trasse zunächst abseits der Straße im Grünstreifen hinter den bestehenden Einkaufsmärkten und wird nach dem Getränkemarkt zur Straße hin verschwenkt. In diesem Bereich entsteht östlich der Guldenstraße die neue Haltestelle. Dazu soll ein kleiner Platz geschaffen werden mit Bäumen und Fahrradabstellmöglichkeiten. Auch am Brunnenzentrum gibt es kleine Umbaumaßnahmen für die dortige Haltestelle.

Wo kommen die Parkgaragen hin?

Größere Pläne gibt es am ZOB, wo nicht nur die Wendeschleife der Tram geplant ist. Hier wünscht sich die Stadt weitere Parkplätze. Möglich ist eine Tiefgarage unter der künftigen Wendeschleife und ein Parkdeck auf dem heutigen teilweise geschotterten Parkplatz P1 neben der Eisarena. Bei der Tiefgarage ist die Frage, ob sich die Stadt die Baumaßnahme leisten kann. Entscheiden müssen die Stadträte außerdem noch über die Installation von Ampelanlagen und die Gestaltung der Fußgängerüberwege entlang der Trasse.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

