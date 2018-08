vor 36 Min.

Der Tanztempel wird auch zum Spätzlelokal

Tino Qualmann und seine Partnerin Sati Barutcu wollen die Diskothek Amarillo vielseitiger aufstellen. Neben Tanzevents möchten sie auch leckeres Essen bieten.

Von Claudia Deeney

Aus der Kultdiskothek Amadeus wurde im Jahr 2015 der Tanzpalast Amarillo, und knapp drei Jahre später gibt es wieder eine Erneuerung. Bereits im letzten Jahr übernahm Tino Qualmann mit seiner zukünftigen Frau Sati Barutcu den Tanztempel und löste somit das Ehepaar Leitenmeier nach nur zwei Jahren als Pächter ab. Qualmann kommt aus Augsburg und bringt reichlich Erfahrung im Gastronomiebereich mit.

„Ich war Barkeeper im Palazzo oder auch DJ in der Crazy Bar“, zählt der 45-Jährige nur zwei seiner zahlreichen Betätigungsfelder auf. Für sein neues Baby hat er viele Zukunftspläne, und einiges hat er auch schon in diesem Sommer umgesetzt und ausprobiert. „Außerdem soll aus dem Tanzpalast ein Club werden“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Getanzt werden soll natürlich noch im Amarillo, innen bleibt es wie gehabt eine Diskothek, allerdings möchte Qualmann auch hier neue Wege beschreiten.

Diskoabende mit den DJ-Stars aus Amadeus-Zeiten

Neben den traditionellen Discofox-Events mit Chartmusik Freitagnacht möchte er die Nächte an den Samstagen unter Mottos stellen. Beispielsweise soll Ende September eine Amadeus-Legenden-Party stattfinden mit allen ehemaligen Kult-DJs. „Peter Kunze und Michael Finger werden als Urgesteine dabei sein“, verrät Qualmann. Auch eine Revival-Party mit DJ Enrico Ostendorf von Hit-Radio RT1 soll Anfang Oktober im Amarillo stattfinden. Club bedeute Event-Diskothek, also nicht nur reiner Tanzbetrieb, sagt der neue Pächter.

Diesen Unterschied möchte er gerne noch intensiver herausarbeiten. Angefangen hat er damit schon. In diesem Sommer hat er vor der Disco einen Biergarten geschaffen und daneben ein Beach-Areal. Der Biergarten hat Zugang zur Disco und wird auch von den Gästen genutzt, die zum Tanzen kommen, um sich zu unterhalten, abzukühlen oder einfach eine Zigarette zu rauchen. Aber Besucher können auch einfach nur so zum Essen, Trinken und Verweilen kommen. „Einige Stammgäste habe ich schon, die regelmäßig mit Kindern am frühen Abend vorbeischauen“, freut sich Qualmann darüber, dass sein Konzept langsam aufgeht. Die Kinder können auf dem Beach-Areal im Sand spielen und die Eltern einfach mal die Ruhe im Biergarten genießen. Auf dem Beachgelände gibt es auch Events, wie beispielsweise Übertragungen wichtiger Fußballspiele. Zum Familientag im August war das Außengelände richtig voll, und so möchte Qualmann das Event 2019 gerne wiederholen.

Ab Oktober läuft die Spätzlestube an

Ganz neu werden soll die Nutzung des Kellers. Im einstigen Barbereich wird es eine „Spätzlestube“ geben, und das Betreiberpaar hofft, ab Oktober Spätzlespezialitäten wie Knoblauch- oder Spinatspätzle anbieten zu können. 15 verschiedene Sorten schweben Qualmann und seinem österreichischen Koch vor, die traditionellen Kässpatzen werden genauso dabei sein wie Spätzle mit Soße für Kinder. „Und als Nachspeise stelle ich mir Apfelstrudel und Kaiserschmarrn vor“, sagt Tino Qualmann und freut sich auf viele Königsbrunner Gäste.

Club Das Amarillo befindet sich am Messerschmittring 30 im Gewerbegebiet Süd.

