Der Vater des Königsbrunner Matrix Pit Granz verabschiedet sich

Plus Pit Granz war eine prägende Größe der Königsbrunner Jugendarbeit. Er gründete das Jugendzentrum Matrix mit und entwickelte Konzepte, die bis heute nachwirken.

Von Helga Mohm

Seit Anfang der 1980er Jahre ist Pit Granz das Gesicht der Königsbrunner Jugendarbeit. Nach dem Weggang von Franz Wagner im September 1983 übernahm Granz das ehemalige Youz und war der einzige Jugendsozialarbeiter seinerzeit in Königsbrunn. Sein größtes Anliegen: Die Jugendarbeit für Königsbrunn besser aufstellen. Im vergangenen Monat hat sich nun der stellvertretende Leiter des Jugendzentrums Matrix nach mehr als 37 Jahren Jugendarbeit aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Was er hinterlässt.

Der ruhige Mann mit den langen Haaren hat das heutige Jugendzentrum stark geprägt. Er hat das Matrix zu dem Ort für Veranstaltungen gemacht, der es heute ist, ein Begegnungsort für Jung und Alt.

37 Jahre hat geht Pit Granz die Jugendarbeit in Königsbrunn geprägt. Nun in den Ruhestand. Bild: Helga Mohm

Sein Hauptaugenmerk lag in den vergangenen Jahren auf Veranstaltungen aller Art. Er probierte viel aus und konnte zahlreiche Veranstaltungen fest etablieren. Dazu zählen unter anderem die Rock’n’Roll-Days, Manga und Cosplay Events sowie zahlreiche Live Konzerte mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Seine Arbeit im Matrix führt Thomas Walk weiter. Mit einem Blick zurück kann Pit Granz sehr zufrieden für die Königsbrunner Jugendarbeit Resümee ziehen. Der Jugendsozialarbeiter lenkte seine Arbeit mit Jugendlichen bereits in den 80er-Jahren auf die kulturelle Schiene.

Gemeinsam mit Jugendlichen stellte er beispielsweise Disco Partys auf die Beine. Nachmittags um 15 Uhr war der Vorhof vom Jugendzentrum Youz komplett mit Fahrrädern voll und rund 250 Gästen. Eine Erfolgsserie, die nicht nur Königsbrunner Jugendliche begeisterte, auch viele Bobinger und Augsburger standen Schlange für die Königsbrunner Disco-Partys.

Pit Granz motivierte Königsbrunner Jugendliche zum Mitgestalten

Mit gut 20 engagierten Jugendlichen stellte Granz einen Jugendzentrumsrat zusammen. Damals etwas ganz Neues für Jugendliche. Sie konnten alleine agieren und bekamen Gehör. Unter dem Motto „Wen wollen wir wählen!“ stellten sich damals Königsbrunner Bürgermeisterkandidaten im Jugendzentrum den kritischen und teils provokanten Fragen und Aussagen der künftigen Wahlberechtigten.

Auch das Königsbrunner Jugendforum kann sich Pit Granz auf die Fahnen schreiben. Mitglieder für das Forum wurden von Schulen und Streetworkern vorgeschlagen. Der Bau des bis heute hoch frequentierten Königsbrunner Skateparks gehört zu den großen Erfolgen des Jugendforums. Beim „Jump up“ Festival mit rund 6000 Besuchern wurde die Eröffnung des Skateparks gefeiert.

Ideengeber für Ferienprogramm und Spielmobil

Unter dem Titel „be active“ gestaltete der Diplom-Sozialpädagoge mit Unterstützung Jugendlicher, Vereine, der Kirche, den Jusos sowie Erzieherinnen für Kinder und Jugendliche verschiedene Ferienaktivitäten wie eine Olympiade, Theateraufführungen und Bastelangebote oder handwerkliche Aktivitäten. Er entwickelte damit den Vorgänger des heutigen Ferienprogramms der Stadt Königsbrunn. Mit seinem Projekt „Spielplatz“ zeigte sich der Pädagoge immer wieder mal mit allem, was im Jugendzentrum tragbar ist, wie Kicker, Playstation, Tischtennisplatte, auf den Spielplätzen in Königsbrunn und war damit Ideengeber des heutigen Spielmobils, nur für etwas ältere Heranwachsende.

Sie freuten sich über den Start für den Bau des neuen Jugendzentrums: (von links) die Planer Maximilian Scheel und Sebastian Dellinger, der damalige Bürgermeister Ludwig Fröhlich und 2. Bürgermeisterin Barbara Jaser sowie Pit Granz. Bild: Helga Mohm

Eine weitere erfolgreiche Konzeption in seiner Laufbahn war die Schulsozialarbeit. Das Projekt zur Nachmittagsbetreuung in der Einrichtung der Jugendarbeit holte Granz nach Königsbrunn. Er entwickelte und organisierte in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring sogar die Hausaufgabenbetreuung mit Studenten. Mit kleinen Nachjustierungen findet man das Konzept noch heute an Schulen – die sogenannte Mittagsbetreuung. Auch der Theorie hat Granz viel Zeit gewidmet. Auf Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes analysierte er seine Arbeit, versuchte sie messbar zu machen und erarbeitete gemeinsam mit dem Institut für Jugendarbeit ein Konzept für zielorientierte Jugendarbeit, das noch heute Anwendung findet.

Zwei heutige Mitarbeiter des Matrix Königsbrunn hat Pit Granz inspiriert

Die rund zweijährigen Vorarbeiten zur Konzeption und Finanzierung des heutigen Jugendzentrums Matrix waren ein weiterer Meilenstein für den Sozialpädagogen. Pit Granz inspirierte mit seinem Tun immer wieder Jugendliche. Zwei Königsbrunner Jungs beeindruckte er so sehr, dass sie Sozialpädagogen geworden sind. Die Rede ist von Streetworker Michael Rothmund und Matrix-Mitarbeiter Steve Klier. „Das ist ein wirklich tolles Gefühl“, sagt Granz. Sein größtes Anliegen war und ist immer der Mensch, ein Miteinander zu schaffen. Jetzt freut er sich über seine frei gestaltbare Zeit ohne Termindruck, möchte seine sportlichen Aktivitäten weiter forcieren, viel Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen und damit auch seine Tochter unterstützen. Mit seiner Qi-Gong-Ausbildung sorgt er für seine Ruhe und Ausgeglichenheit. Und bei Veranstaltungen wird er sicher oft im Matrix zu Besuch sein.

