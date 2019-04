05:44 Uhr

Der Verkehr ist das Problem

Am Brunnenzentrum konnten Bürger Stadträten im persönlichen Gespräch begegnen. Ein Thema beschäftigt die Menschen beim Bürgerdialog ganz besonders.

Von Michael Ermark

Einmal ganz abseits vom Sitzungssaal des Rathauses wurde am vergangenen Samstag in Königsbrunn über die Stadtpolitik diskutiert. Am Brunnenzentrum im Norden der Stadt standen nämlich Stadträte aller Fraktionen, mit Ausnahme der FDP, interessierten Bürgern Rede und Antwort. Das Projekt soll Bürgern eine direkte Möglichkeit bieten, der Stadt mitzuteilen, was gut funktioniert, aber auch wo noch nachgebessert werden sollte.

Bürger sollen über Ergebnis informiert werden

Die Anliegen der Bürger wurden so im Gespräch auf extra dafür gefertigte Papierbögen mitnotiert und werden an die entsprechenden Verantwortlichen der Stadt weitergereicht und dann diskutiert. Die Bürger, die die Anliegen stellen, sollen dann auch persönlich informiert werden, wenn ein Ergebnis vorliegt.

Das Hauptproblem ist der Verkehr in Königsbrunn

Eine Tendenz ließ sich dabei schnell erkennen: Das Hauptproblem der Bürger ist der Verkehr in der Stadt. Die Fahrzeuge auf der alten B17 wären zu laut und würden zu schnell fahren – und auch die ewige Königsbrunner Frage „Wann kommt denn nun die Straßenbahn?“ wurde öfter gestellt.

Nun ist die Fertigstellung der Verlängerung der Linie 3 zwar schon – so versicherten einige Stadträte – für das Jahr 2023 beziehungsweise 2024 angesetzt, eine klare Antwort auf den Straßenverkehr ließ sich jedoch nicht so einfach finden. Mit der Neugestaltung des Zentrums solle schon der erste Schritt gemacht werden, erklärte Bürgermeister Franz Feigl. Und auch Grünen-Stadträtin Doris Lurz sah in der vor einiger Zeit von 70 auf 50 Stundenkilometern entschleunigten Wertachstraße einen Schritt in die richtige Richtung. Dieser Auffassung sind jedoch nicht alle Bürger: Dass die Wertachstraße eine Umgehungsstraße sei und 70 Stundenkilometer durchaus angemessen wären, erklärte ein junger Mann dem Stadtrat Wolfgang Peitzsch. Das Problem „Verkehr“ hörte auch dieser von einigen Bürgern. Dabei ging es allerdings nicht nur um die Wertachstraße und die alte B17: „Auch der Ausbau Parkplatzangebot und weitere Tempo-30-Zonen sind gewünscht“, erklärte der SPD-Stadtrat. Erleichtert zeigte er sich jedoch, dass er – stellvertretend für die Stadt – viel Lob erfuhr. Die neuen Verkehrsspiegel, die an einigen Ampeln der Stadt angebracht wurden, fanden im Gespräch ebenso viel Zuspruch, wie das Angebot an Krippenplätzen.

Weitere Termine im Überblick

Veranstaltungen wie diese soll es an anderen Standorten abermals geben: Am 1. Juni am Eichenplatz, am 13. Juli in der Richard-Wagner-Straße, am 7. September in der Augustusstraße und schließlich am 12. Oktober in der Röntgenstraße.

Einen Bürgerdialog an verschiedenen Standorten zu organisieren ist gerade für eine Stadt wie Königsbrunn wichtig, wusste Bürgermeister Franz Feigl: Da Königsbrunn nicht wie andere Städte ringförmig gewachsen sei, käme man als Bürger gar nicht in andere Wohngebiete, es sei denn, man habe dort Freunde oder Verwandte. Deswegen sei es wichtig, an vielen Orten präsent zu sein.

Das Fazit der Veranstaltung insgesamt fiel durchweg positiv aus. Die Kiste mit den Papierbögen mit den Anliegen der Bürger war gut gefüllt und die Ankündigung Helmut Schulers zu Beginn der Veranstaltung somit erfüllt worden: „Wir sind hier, um alles aufzunehmen.“

