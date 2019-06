vor 1 Min.

Der Verlust des Weltladens ist zugleich ein Gewinn

Der Weltladen an der Luitpoldstraße ist neben dem Geschäft in Bad Wörishofen Teil des genossenschaftlichen Weltladens Lech-Wertach.

Die Bilanz des Weltladens Lech-Wertach schließt mit geringem Verlust, gewinnt jedoch eine Verkaufsstelle dazu. Warum auch die Gartentage thematisiert werden.

Von Uwe Bolten

Der Rückblick, welchen die 12. Generalversammlung des genossenschaftlich organisierten Weltladens Lech-Wertach bot, stellte erneut ein eindrucksvolles Bild des ehrenamtlichen Engagements in der Region dar. „Ohne Ihre Mithilfe könnte dieses Projekt in der Form nicht existieren“, sagte Vorstand Gebhard Dischler zu den anwesenden Anteilseignern und Mitarbeitern der Läden in Schwabmünchen und Bad Wörishofen.

Mit derzeit 99 Mitgliedern habe die Genossenschaft eine belastbare Basis, stellte Dischler für den Vorstand, der zusätzlich aus Ingrid Küchle und Franz Weikmann besteht, fest. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter hielten die Abläufe in den Geschäften aufrecht, da zu wenig fest angestelltes Personal verfügbar sei, fuhr er fort. „Wir würden uns sehr freuen, wenn der Weltladen neue Kräfte, auch auf Teilzeitbasis, gewinnen könnte. Die täten der Kontinuität sehr gut. Interessierte Personen können gerne mit uns in den Läden Kontakt aufnehmen“, richtete Gebhard Dischler den Appell in die Runde.

Verlust kann problemlos aus den Rücklagen gedeckt werden

Obwohl sich der Gesamtumsatz im Jahr 2018 auf knapp 193.000 Euro belaufen habe (Schwabmünchen 133.000 Euro, Bad Wörishofen 59.600 Euro), machte die Genossenschaft in der Bilanz einen Verlust von rund 3000 Euro, der problemlos aus den Rücklagen gedeckt werden konnte. „Ein Teil der Verluste entstanden aus den Abschreibungen, die mit der Einrichtung des Weltladens in Bad Wörishofen entstanden sind. Dort gehen die Geschäfte jedoch gut, sodass wir in diesem Jahr mit einem besseren Ergebnis rechnen können“, sagte Dischler zu seinem Bilanzvortrag abschließend. Dieser Meinung schlossen sich die Stimmberechtigten an und stellten den Jahresabschluss sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig fest.

Deutlich wurde das Engagement des Weltladens-Teams bei der Aufzählung der Aktivitäten, die weit über den Einsatz im Laden hinausgehen. Zahlreiche Schulungen und Weiterbildungen gehörten genauso monatliche Arbeitstreffen und Teilnahmen an Veranstaltungen wie Frühlings- und Stadtfest sowie den Gartentagen dazu. „An den Gartentagen werden wir dieses Jahr jedoch nicht teilnehmen, da wir festgestellt haben, dass die Veranstaltung nicht zu uns passt“, konstatierte Dischler. Als einen der besonderen Höhepunkte bezeichnete er die Eröffnung des Weltladens in Bad Wörishofen im Frühjahr vergangenen Jahres sowie die erneute Zertifizierung durch den Weltladen-Dachverband im September 2018 (wir berichteten).

Peter Meyer stellte als Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft ebenfalls die engagierte Arbeit des Teams heraus und bescheinigte dem Vorstand eine gesunde und nachhaltige Geschäftsführung. „Die vom Vorstand angepeilte Umsatzsteigerung für 2019 auf 210000 Euro halte ich für realisierbar“, blickte er ebenso positiv nach vorne.

