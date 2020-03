vor 34 Min.

Der Wandermönch hat das Wort

Der Fastenprediger der Königsbrunner Freien Wähler liest der Politik die Leviten

Der Aschermittwoch in Königsbrunn ist in fester Hand der Freien Wähler, die alljährlich das politische Geschehen mit scharfer Zunge aufs Korn nehmen.

Der Vorsitzende, Jürgen Haumann, schwor die Besucher mit Landratskandidatin Melanie Schappin und der Kreisvorsitzenden Claudia Schuster auf den Endspurt zur Kommunalwahl ein. Schappin und Schuster stellten in ihren Grußworten zudem klar, dass die bevorstehenden Wahlen eine große Chance bieten und die Freien Wähler bereits auf bayerischer Ebene zeigen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen können.

Im Anschluss las der Wandermönch Corvinus, alias Jürgen Raab, in gewohnter Weise der Stadt und der Politik gehörig die Leviten. Zur Stadt bemerkte er: „Es ist ja nicht nur das Gemäuer, das vielen nicht mehr ganz geheuer. In den Mauern und Gassen geht nichts voran, und wenn, wird nur Flickwerk getan. Schlimmer ist’s und von schlechtem Stil, wenn man dann alles auf einmal will.“

Auch die E-Mobilität nahm er aufs Korn: „Die Batterien als Speicherzellen den Umweltschutz infrage stellen. Ohne diese seltenen Erden kann es schlicht kein Akku werden. Und die gibt’s nur in fernen Ländern. Und was Profitgier dort verändert, geht grüner Politik meist am Ar… vorbei, Hauptsache wir sind schadstofffrei.“ Für die AfD hatte er zum Abschluss wenig übrig: „Ein jeder, der die blaue Fahne schwenkt, muss wissen, dass er einen Wagen lenkt, dessen Pferde Hass und Häme heißen und die auf die Demokratie sch… Und für solch derbe Zossen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.“

Mit den besten Wünschen zur Kommunalwahl beendete er unter großem Applaus seine Wanderpredigt. Aber 2021, so die Kunde, geht der Politische Aschermittwoch der FW in die nächste Runde. (AZ)

