14.08.2019

Der Weg über die Singold ist frei

Nach sechs Monaten Bauzeit ist die Singoldbrücke in der Schwabmünchner Jahnstraße wieder frei. Foto: Christian Kruppe

Die Brücke in der Jahnstraße ist wieder befahrbar. Welche Restarbeiten noch folgen

Von Christian Kruppe

Nach rund sechs Monaten Bauzeit ist die Singoldbrücke über die Jahnstraße wieder für den Verkehr offen.

Seit Anfang März war die Jahnstraße zwischen Gerberbächle und Singoldstraße gesperrt, da neben der Brücke auch die Straße selbst in diesem Bereich erneuert wurde.

Schwabmünchens Bauamtsleiter Stefan Michelfeit ist froh, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte. Denn bei der Planung musste die Stadtverwaltung zwei wichtige Ecktermine im Blick halten: Ein Baubeginn war frühestens nach dem Fasching möglich, weil sonst der Umzug sich nicht aufstellen kann. Als Ende war Mitte August auch klar definiert, denn da startet der Aufbau für das Singoldsand-Festival.

Direkt nach dem Fasching wurde mit dem Abriss der alten Brücke begonnen. Im Anschluss wurde die neue Singoldüberquerung Zug um Zug neu aufgebaut. Zum Ende hin wurde dann auch der angrenzende Straßenbereich saniert. „Bis auf kleinere Arbeiten ist die Baufirma fertig geworden“, so Michelfeit. In gut zwei Wochen sollen diese angegangen werden. So fehlt auf der Südseite der Straße noch teilweise der Gehweg und auch die Weiterführung des Brückengeländers ins Gerberbächle ist noch nicht vorhanden. „Diese Arbeiten werden nochmals ein oder zwei Wochen dauern, dann können wir die Brücke auch offiziell einweihen“, sagt der Bauamtsleiter.

Schon vor der Sanierung war die Stelle ein Nadelöhr, da der Zustand der Brücke eine Gewichtsbeschränkung erforderte und es auch keinen Gehweg gab. Die neue Brücke hat nun auf beiden Seiten einen Gehweg, was vor allem auf der Südseite eine Aufwertung darstellt, da dieser nun auch entlang des Alten Bauhofs weiter verläuft. Noch etwas länger dauert die Bepflanzung entlang des neuen Straßenteils. „Es macht im Sommer keinen Sinn, neu anzupflanzen, das folgt im Herbst“, erklärt Michelfeit.

