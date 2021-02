07:00 Uhr

Der Weg zur Corona-Impfung: Von der Registrierung bis zur Spritze

Plus Das müssen Senioren im Augsburger Land wissen: Die Redaktion hat alle Fragen und Antworten rund um das Thema Corona und Impfung zusammengestellt.

Von Maximilian Czysz

Viele ältere Menschen im Augsburger Land sind verunsichert: Wann bekommen sie die Corona-Spritze? Und was müssen sie dafür machen? Wie funktioniert die Anmeldung? Redakteur Maximilian Czysz und Jens Reitlinger vom Landratsamt haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wer wird geimpft?

Derzeit werden nur Menschen geimpft, die in der Gruppe mit höchster Priorität sind. Das sind Über-80-Jährige und Menschen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort arbeiten. Zu der Gruppe gehören auch Pflegekräfte von ambulanten Pflegediensten, Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder in der ambulanten Palliativversorgung. Mitarbeiter von Impfzentren gehören ebenso dazu wie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen.

Wie kann ich mich zur Impfung anmelden?

Wer sich impfen lassen will, muss auf Post vom Landratsamt warten. Mit einem Brief kommt die schriftliche Einladung.

Mein Nachbar hat Post bekommen, ich aber nicht. Warum?

Um alle Impfungen abwickeln zu können, wurde die Gruppe der Über-80-Jährigen im Landkreis per Zufallsprinzip in fünf Gruppen unterteilt. Sie werden nacheinander postalisch zur Impfung eingeladen. Das heißt: Es kann manchmal etwas dauern.

17 Bilder So sieht das Corona-Impfzentrum in Gablingen aus Bild: Andreas Lode

Ich lebe in einer Pflegeeinrichtung und wurde bereits geimpft. Jetzt habe ich erneut eine Einladung zur Impfung bekommen. Woran liegt's?

Wer schon geimpft ist und trotzdem ein Schreiben erhält, kann es ins Altpapier legen. Der Hintergrund lässt sich so erklären: Bei der Einteilung der rund 17.000 Senioren in fünf Gruppen wurde auf Daten der Einwohnermeldeämter zurückgegriffen. Darin ist aus Datenschutzgründen nicht verzeichnet, wer schon zu Beginn des Impfbetriebs in den Pflegeeinrichtungen geimpft wurde.

Ich habe die Einladung zur Impfung bekommen. Wie geht es jetzt weiter?

Wer das Schreiben erhalten hat und damit impfberechtigt ist, kann über die angegebene Rufnummer einen Termin im Impfzentrum vereinbaren. Derzeit gibt es nur die Gelegenheit dazu in Gablingen. In Bobingen soll ein weiteres Impfzentrum öffnen.

Bekomme ich einen Termin, den ich dann nehmen muss?

Die Termine können weitgehend flexibel gebucht werden, sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Kann ich mir einen Impfstoff auswählen?

Nein. Die Auswahl des Impfstoffs ist wegen der knappen Liefermengen nicht möglich.

Wie geht es nach der ersten Impfung weiter?

Im Zuge der ersten Impfung wird direkt ein verbindlicher Termin für die Zweitimpfung vereinbart.

Wie komme ich am besten zum Impfzentrum nach Gablingen?

Das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung ist am besten mit dem Auto zu erreichen.

Gibt es dort genügend Parkplätze?

Es sind Parkplätze im Hof vorhanden. Damit es nicht zu Rückstaus kommt, bittet das Landratsamt darum, dass alle Gäste des Impfzentrums frühestens 15 Minuten vor dem vereinbarten Impftermin vor Ort erscheinen.

Wann beginnt der Betrieb im zweiten Impfzentrum in Bobingen?

Start soll im März sein. Wann genau, ist noch unklar.

Ich bin nicht mehr gut auf den Beinen. Welche Hilfe kann ich im Impfzentrum erhalten?

Das Personal im Impfzentrum ist freundlich und serviceorientiert. Wer Hilfe benötigt, darf auf einen Mitarbeiter zugehen.

Ich kann leider nicht mehr aus dem Haus, möchte aber trotzdem geimpft werden. Welche Möglichkeiten gibt es?

Wer über 80 Jahre alt und bettlägerig ist, oder aus anderen gesundheitlichen Gründen immobil ist und nicht selbstständig zum Impfzentrum kommen kann, wird über ein mobiles Team zu Hause versorgt.

Ich habe noch keine Einladung bekommen, müsste aber aus medizinischen Gründen dringend geimpft werden. Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich vorgezogen werde?

Innerhalb der momentan impfberechtigten Gruppe sind unter bestimmten medizinischen und rechtlichen Voraussetzungen zeitliche Priorisierungen möglich. Über diese entscheidet die Einzelfallkommission des Landkreises.

Ich bin noch nicht über 80 Jahre alt, möchte mich aber trotzdem schon für eine Impfung vormerken lassen. Was kann ich machen?

Wer noch nicht 80 Jahre oder älter ist und damit derzeit nicht in die Gruppe der höchsten Impfpriorität fällt, kann sich über das Portal www.impfzentren.bayern im Internet vorab für die Impfung registrieren. Sobald man für die Impfung berechtigt ist, werden die persönlichen Daten automatisch an das zuständige Impfzentrum geschickt.

Sollte ich mich auch registrieren, wenn ich über 80 bin?

Das ist nicht nötig. Alle Über-80-Jährigen im Landkreis werden per Brief zur Vereinbarung eines Termins eingeladen. Wer allerdings in eine spätere Priorisierungsgruppe fällt und sich jetzt registriert, der wird automatisch informiert, sobald ein Impftermin vereinbart werden kann.

Für die Registrierung sind eine E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer nötig. Warum?

E-Mail-Adresse und Handynummer sind für die Sicherheit der Daten nötig. Um einen sogenannten Account anlegen zu können, wird eine eindeutige E-Mail-Adresse benötigt. Es besteht dann die Möglichkeit, unter einem "Account" bis zu fünf Personen für die Impfung anzumelden. Sobald ein Termin vereinbart wurde, muss dieser durch eine PIN freigeschalten werden, der als SMS auf das Handy kommt.

Ich habe keine E-Mail-Adresse. Was kann ich machen?

Bitte richten Sie ein E-Mail-Konto ein, mit diesem lassen sich dann bis zu fünf Personen für die Impfung anmelden. Wenn das nicht möglich ist (oder ohnehin kein Mobiltelefon vorhanden ist), bleibt nur die telefonische Registrierung.

Probleme bei der Registrierung zur Impfung

Kann ich auch ohne Mobilfunknummer/Mobiltelefon geimpft werden?

Ja, die Registrierung erfolgt in diesem Fall über die regionalen Impfzentren oder die bundesweite Zentralnummer 116117.

Ich kenne mich mit E-Mails und Handy nicht aus. Können nicht Angehörige oder meine Kinder die Registrierung übernehmen?

Ja. Die Kinder müssen beachten: Sobald in einem Account die erste Person angelegt wurde, können über die Option "Personenauswahl" bis zu vier weitere Personen angelegt werden. Ein Account kann also insgesamt fünf Personen verwalten.

Ich habe noch Fragen zur Impfung. An wen kann ich mich wenden?

Um alle Fragen bestmöglich zu beantworten, hat das vom Landkreis Augsburg beauftragte Unternehmen Ecolog unter der Telefonnummer 06102 20825591 (Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr) eine Informations-Hotline für das Impfzentrum im Landkreis Augsburg eingerichtet. Es ist zu beachten, dass hier ausschließlich Fragen rund um die Corona-Impfung beantwortet werden können. Eine Impftermin-Vereinbarung ist nicht möglich. Sämtliche Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung sind auf der Website des Landkreises unter https://www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung abrufbar. Dort ist auch ein Video zu finden, in dem die einzelnen Stationen im Impfzentrum erklärt werden sowie Antworten auf viele weitere Fragen rund um das Thema Corona-Impfung.

