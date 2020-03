vor 58 Min.

Der Winter beugt sich dem Funkenfeuer

Der Wind blies die Flammen an der Funkenhexe vorbei. Am Lagerfeuer wurde das Ereignis noch ausgiebig besprochen.

Die Weihertaler Kickers pflegen den alten Brauch. Das ganze Dorf ist mit dabei

Von Hieronymus Schneider

Das Funkenfeuer soll ja nach altem Brauch den Winter endgültig austreiben, wenn es der Fasching noch nicht geschafft haben sollte. Und tatsächlich hat sich der Winter in der Faschingswoche ja noch einmal mit einem kurzen Intermezzo gemeldet, nachdem er dieses Jahr eigentlich ein Totalausfall war.

Als die wackeren Männer der Weihertaler Kickers am Freitag und Samstag damit begannen, die bereits vor Silvester aus dem Wald geschlagenen Fichtenstämme aufzurichten, schien jedenfalls größtenteils die Sonne und bei milden Temperaturen leistete der Winter kaum noch Widerstand. In Reinhartshofen werden keine Paletten von Firmen für den Scheiterhaufen verwendet, sondern Fichtenstämme, die schräg um ein Holzkreuz in der Mitte gestellt und festgebunden werden. Das Holzkreuz ist mit Stroh ummantelt, damit die Flammen schnell hochsteigen und die „Funkenhexe“, eine bekleidete Strohpuppe, in Brand setzen. Doch bis es so weit war, versammelten sich die Dorfbewohner und viele Besucher aus umliegenden Orten beim alten Feuerwehrhaus. Die Feuerwehrleute teilten Fackeln für die Kinder aus und dann marschierten alle gemeinsam auf den etwa 200 Meter entfernten Hügel über dem Weihertal. Diesmal waren weniger Lampions zu sehen, dafür viele Eltern, die ihre Sprösslinge im Kinderwagen schoben.

Am Ziel angekommen, erlaubte Cheforganisator Jakob Reißer den Kindern, dass sie in Begleitung von Eltern oder Großeltern am Fuße des Holzkreuzes selbst mit ihren Fackeln anzünden durften. Denn es wehte nur ein milder Westwind. Danach eilten die Kinder mit Begleitung sofort hinter die Flatterleine, welche die Schutzzone markierte, zurück. Das Strohfeuer stieg schnell an den Fichtenstämmen empor und erfasste schon bald die Funkenhexe, die brennend zu Boden fiel. Das gilt im Brauchtum des Funkenfeuers als gutes Zeichen, dass der Winter nun wirklich vorbei sei. Fasziniert schauten nicht nur große Kinderaugen, sondern auch die Erwachsenen in das lodernde Feuer, das eine spürbare Hitze entwickelte. Der Funkenregen breitete sich nach Westen auf ein Stoppelfeld aus, sorgfältig beobachtet von der Feuerwehr. Bis die Fichtenstämme niederbrannten, versammelten sich die etwa 200 Schaulustigen zwischen den Buden, an denen die Weihertaler Kickers Glühwein, kalte Getränke und Bratwürste servierten. Besonders die scharfe Funkenfeuerwurst passte zu diesem Anlass und der Gaumen verlangte danach eine Abkühlung. Wer vom Feuer noch nicht genug hatte, versammelte sich auf den Sitzbänken rund um das kleine Lagerfeuer. So wurde dieser Abend zu einem gemütlichen Plausch der Dorfbewohner, der auch zum Kennenlernen so mancher Besucher aus den Nachbarorten genutzt wurde. Nach etwa eineinhalb Stunden fiel auch das Holzkreuz zu Boden und die Zuschauer zogen sich allmählich zurück.

Nur die Feuerwehr unter der Führung der Kommandanten Manuel Siegel, Christian Fendt und Andreas Mayer blieb noch lange zur Brandwacht vor Ort.

