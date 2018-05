vor 53 Min.

Der besondere Blick in die Natur

Vernissage: Die fotografischen Reiseerlebnisse von Andreas Lindemeir im Gesundheitshaus Reichart

Von Reinhold Radloff

Seine Aufregung war zu spüren: die erste Vernissage für Andreas Lindemeir, und das auch noch zu einem besonderen Anlass im Gesundheitshaus Reichart in Schwabmünchen. Da darf man schon mal nervös sein.

Eigentlich ist Andreas Lindemeir gelernter Offset-Drucker. Doch er vertrug die Chemikalien nicht mehr und musste sich einen neuen Beruf suchen. Dass sein Hobby Fotografie die schwierige Zeit überbrücken und vielleicht sogar eine Zukunftsperspektive sein könnte, darüber hatte der 32-Jährige nicht nachgedacht.

Lindemeirs Freunde baten ihn immer öfter, für sie doch schöne Bilder von allen möglichen Veranstaltungen zu machen und waren mit den Produkten sehr zufrieden.

Um mal so richtig abzuschalten und seinem Hobby zu frönen, begab er sich mit seiner Lebensgefährtin auf große Reisen, unter anderem nach Malaysia, Australien und Kolumbien, und zwar als Rucksacktourist. Ihn lockten das große Abenteuer und die besonderen Motive vor der Linse.

Zurück zu Hause begann die eigentliche Arbeit: sichten, auswählen, ein wenig nachbearbeiten. „Worauf ich mich besonders spezialisierte, sind Natur, Landschaften, Tiere, Porträts“, erzählte Lindemeir bei der Vernissage, auf der 27 Bilder von seinen Reisen ausgestellt waren. „Ich habe versucht, sie so realistisch wie möglich wiederzugeben, und wagte nur ganz wenige Experimente“, so Lindemeir, der von sich sagt, dass er noch in der Findungsphase sei. „Ich würde mich freuen, wenn ich aus meinem Hobby einen Fulltime-Job machen könnte“, so Lindemeir.

Überwältigt zeigte er sich von dem Andrang, der bei seiner ersten Vernissage herrschte. Alte Hasen in dieser Sache sind hingegen die Chefs des Gesundheitshauses Reichart. Evi Reichart freute sich in ihrer Ansprache, dass die Ausstellung bereits ihre zehnte und jede von ihnen ein großer Erfolg gewesen sei.

Lukas Reichart betonte, dass es ihn viel Mühe gekostet habe, seinen Freund Andreas Lindemeir zu dieser Vernissage zu motivieren. Ich weiß, wie viel Arbeit er in seine Premiere gesteckt hat, weiß um seine sehr selbstkritische Art.“

Und Lindemeir meinte: „Zu dieser Ausstellung führte ein schweißtreibender Weg. Aber ich bin stolz darauf und mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Die Bilder von Andreas Lindemeir können im Gesundheitshaus Reichart zu den Geschäftszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr (Freitag bis 18 Uhr) in den kommenden sechs Monaten besucht werden.

