Der dienstälteste Gemeinderat ist neuer Zweiter Bürgermeister

Nachdem Michael Weber den neuen Hiltenfinger Bürgermeister vereidigt hatte, wurde er zu seinem Stellvertreter gewählt. Was der neue Ausschuss tun soll.

Von Hieronymus Schneider

Erstmals legte der neue Bürgermeister Robert Irmler die Amtskette an, als er vom ältesten Gemeinderat Michael Weber auf seine Amtspflichten vereidigt wurde. Gleich danach bat Irmler die vier neugewählten Ratsmitglieder Stefanie Pohlmann, Christian Dittmeier, Christian Mayer und Daniel Steinborn zur Vereidigung und betonte dabei, dass sie von den Gemeindebürgern den Auftrag bekommen haben, gute Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen.

Es bleibt bei einem Stellvertreter

Hiltenfingen hatte bisher nur einen Stellvertreter des Bürgermeisters bestellt. Nach kurzer Diskussion fasste der neue Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, auch künftig nur einen weiteren Bürgermeister zu wählen. Für dieses Amt schlug Robert Irmler den dienstältesten Gemeinderat Michael Weber vor. Er gehört dem Gemeinderat schon seit 30 Jahren an und beginnt nun seine sechste Wahlperiode. Weber wurde mit allen zwölf Stimmen des Gremiums zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Für den Fall, dass beide Bürgermeister verhindert sind, wurden Markus Stegmann und Robert Ziegler aufgrund der meisten Wählerstimmen als Ersatzvertreter bestimmt.

Gemeinderat ruft neuen Ausschuss ins Leben

Eine Neuerung führte Bürgermeister Irmler in die Satzung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts ein. Neben dem obligatorischen Rechnungsprüfungsausschuss wurde ein Entwicklungsausschuss mit vier Mitgliedern ins Leben gerufen. Dieser Ausschuss soll vorberatend für den gesamten Gemeinderat tätig sein und die langfristige Entwicklung des Kindergartens und der Schule sowie die Verkehrsplanung und die Dorfgestaltung im Blick haben. Beim Beschluss über das Sitzungsgeld zeigten sich die Gemeinderäte bescheiden. Sie sind mit einer pauschalen Aufwandsentschädigung von 35 Euro pro Monat bei jährlicher Auszahlung zufrieden. Als regelmäßiger Sitzungstag wurde wie bisher der Donnerstag mit Beginn um 20 Uhr festgelegt. Amtliche Bekanntmachungen werden rechtsverbindlich durch Aushang am Rathaus veröffentlicht. Eine Hiltenfinger Besonderheit ist die Bestellung von Referenten für einzelne Aufgaben und Objekte in der Gemeinde.

Ein Überblick

Der Gemeinderat

Bürgermeister: Robert Irmler

Zweiter Bürgermeister: Michael Weber

Zwölf Gemeinderäte: Michael Weber, Dieter Amann, Christian Dittmeier, Nicole Kellermann, Helga Kratzer, Christian Mayer, Rudolf Pfahler, Stefanie Pohlmann, Elisabeth Schnatterer, Markus Stegmann, Daniel Steinborn, Robert Ziegler.

Ausschüsse und Verbände

Entwicklungsausschuss: Robert Irmler (Vorsitzender), Michael Weber, Rudolf Pfahler, Markus Stegmann.

Rechnungsprüfungsausschuss: Michael Weber (Vorsitzender), Markus Stegmann, Rudolf Pfahler, Christian Mayer.

VG: Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen: Robert Irmler, Michael Weber, Elisabeth Schnatterer.

Schule: Vertreter im Schulverband Hiltenfingen-Scherstetten Robert Irmler und Stefanie Pohlmann; Vertreter im Schulverband der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen: Robert Irmler.

Wasser: Vertreter im Zweckverband Stauden-Wasserversorgung Robert Irmler, Robert Ziegler.

Begegnungsland: Vertreter im Begegnungsland Lech-Wertach mit Entscheidungsgremium: Robert Irmler.

Verteilung der Referate: Mehrzweckhalle: Robert Irmler und Christian Dittmeier; Kindergarten: Helga Kratzer und Stefanie Pohlmann; Wald, Straßen und Wasserläufe: Robert Ziegler; Jugend und Vereine: Christian Mayer; Spielplätze: Daniel Steinborn (Ost), Christian Mayer (West), Stefanie Pohlmann (Süd); Friedhof: Elisabeth Schnatter; Baldachin-Träger für Fronleichnam: Michael Weber, Rudolf Pfahler, Robert Ziegler, Dieter Amann.





