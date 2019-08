vor 52 Min.

Der größte Sandkasten von Schwabmünchen kehrt zurück

Das Schwabmünchner Singoldsand-Festival eröffnet am Donnerstag wieder mit einem Kinder- und Familientag. Die Veranstalter haben auf Kritik im Vorjahr reagiert.

Von Christian Kruppe

Heute Abend kommt der letzte Feinschliff. Dann wird mit einem Radlader und viel Handarbeit aus dem Eisplatz der größte Sandkasten Schwabmünchens, wenn nicht gar ganz Bayerns. Zum zweiten Mal präsentiert das Singoldsand Festival den Sandkasten. Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr wurde noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, um Kindern und Familien ihren eigenen Festivaltag zu präsentieren.

Dabei hat das Festivalteam am erfolgreichen Grundkonzept des Vorjahres festgehalten. Auf der Bühne sorgen Natalie Rohrer und Bummelkasten für kindgerechte Musik, dazu werden Siegfried & Joy die Besucher verzaubern. Abseits der Bühne ist auch viel Programm geboten. Nicht nur rund 30 Tonnen Sand laden die Kleinen zum entspannten Spielen ein, nein, das Singoldsand-Team bietet mit seinen Partnern wieder ein abwechslungsreiches und umfangreiches Rahmenprogramm.

Beim Singold-Sandkasten gibt es für die Kinder eine Hüpfburg

Als Kooperationspartner ist der Kreisjugendring Augsburg-Land wieder mit an Bord, dazu kommt noch der TSV Schwabmünchen. Vor allem der Kreisjugendring ist mit einem vielfältigen Angebot wieder mit dabei (siehe „Das Programm“). Zusätzlich werden eine Hüpfburg, ein Streichelzoo, Stelzenläufer und ein Zauberwald für Unterhaltung sorgen.

Aus den bei der Premiere im Vorjahr aufgetretenen Problemen haben die Verantwortlichen gelernt. Um die Menge der Kinderwagen zu bewältigen, sollen ausgewiesene Parkflächen für mehr Platz sorgen. Auch das Mitbringen von Essen und Trinken für die Kids ist in diesem Jahr erlaubt: „Die Eltern dürfen gerne eine Brotzeit für die Kinder mitbringen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das Festival nicht auf Profit ausgelegt ist und wir daher auch auf die Einnahmen des Essens- und Getränkeverkaufs angewiesen sind“, erklärt Festivalleiter Patrick Jung. Um aber den familienorientieren Auftrag zu erfüllen, sind für den Sandkasten die Preise an den Verkaufsstellen angepasst.

Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern

Da sich in diesem Jahr der Sandkasten über das komplette Gelände erstreckt, appelliert Jung an die Eltern, verstärkt auf die Sicherheit ihrer Kleinen zu achten: „Es ist und bleibt ein Festivalgelände an der Singold. Wir haben dies zwar kindgerecht aufbereitet, aber die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern.“ Ähnlich läuft es beim Rahmenprogramm. „Die Mitmach-Stationen sind nicht dazu gedacht, die Kinder dort abzugeben. Vielmehr sollen die Eltern das Programm gemeinsam mit dem Nachwuchs durchlaufen“, sagt Jung.

Ganz besonderen Wert legen die Macher des Kindertags darauf, dass der Sandkasten in allen Belangen kindgerecht ist – auch bei der Lautstärke. Die wird natürlich angepasst. Für Kinder und Babys mit sensiblem Gehör raten die Festivalmacher trotzdem zu einem Gehörschutz. Dieser kann auch vor Ort gegen Pfand ausgeliehen werden.

