vor 34 Min.

„Der halbe Mann“ erzählt aus seinem Leben

Florian Sitzmann will Menschen motivieren, an sich zu glauben und aus ihrem Leben das Beste zu machen.

Florian Sitzmann verlor bei einem Motorradunfall beide Beine. Nun kommt er in den BRK-Kreisverband Augsburg- Land.

Wenn es um Themen wie Inklusion oder darum geht, wie man nach einem Schicksalsschlag wieder auf die Beine kommt, steht er auf der Gästeliste: Florian Sitzmann wird gern eingeladen, denn er hat was zu sagen und viel zu erzählen.

Im August 1992 änderte sich Sitzmanns Leben schlagartig. Im Alter von 15 Jahren verlor er bei einem Motorradunfall beide Beine. An diesem Tag wurde er wortwörtlich zum „Sitzmann“ und nennt sich heute nicht nur auf seinem Buchcover „Der halbe Mann“. Manche versuchten ihm einzureden, dass dieser Tag ein Schicksalschlag war, gar eine Lebenskrise. Sitzmann aber sah es von Anfang an als zweite Chance und wie einen zweiten Geburtstag.

Er sah sich nie als Opfer

Er hat sich nie als Opfer betrachtet und seine selbst gewählten Herausforderungen im Leben und im Sport als Möglichkeit gesehen, sich weiterzuentwickeln. „Wer ein Leben hat, muss es sich nehmen, und zwar mit all seiner Fülle“, sagt er. Da er mit dem, was viele sein Schicksal nennen, nicht hadert und sich nie als Opfer sieht, kann er den Finger ganz offen in einige Wunden legen. Gerade wenn es beispielsweise darum geht, wie barrierefrei Deutschland ist. An vielen Stellen sei es nicht der Rollstuhl, sondern die Gesellschaft und die Umwelt, die behindern.

Sitzmann will vor allem auch Menschen motivieren, an sich zu glauben und aus ihrem Leben das Beste zu machen. Am Samstag, 26. Mai, kommt Florian Sitzmann in den BRK-Kreisverband Augsburg- Land. An diesem Abend wird er aus seinen beiden Büchern lesen, Geschichten aus seinem Leben erzählen und ist offen für Fragen.

Anmeldungfür den Abend ist möglich per Mail info@kvaugsburg-land.brk.de oder telefonisch unter 0821/9001-0. Es stehen nur 50 Plätze zur Verfügung. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Kreisverband Augsburg Land, Gabelsbergerstraße 20. Der Eintritt kostet für Mitglieder acht Euro, Nichtmitglieder zahlen zehn Euro.

