16:36 Uhr

Der neue Ehrenbürger der Stadt Schwabmünchen

Plus Altlandrat Dr. Karl Vogele erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Schwabmünchen. Seine Pflichten im heimischen Haushalt muss er trotzdem weiterhin erfüllen.

Von Carmen Janzen

Seitdem Altlandrat Karl Vogele im Ruhestand ist, trägt er nur noch in Ausnahmefällen eine Krawatte. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Schwabmünchen war so eine Ausnahme am Mittwochabend auf der Festsitzung in der Stadthalle. Vogele trug zur Feier des Tages eine dunkelrote Krawatte mit weißen Punkten.

Die Stadt Schwabmünchen ist mit Ehrungen aller Art eher zurückhaltend, sagte Bürgermeister Lorenz Müller in seiner Laudatio. „Nix g’sagt, ist g’lobt g’nua“, laute das Motto. Das gelte aber nicht für den Altlandrat. Er habe sich in besondere Weise um die Stadt verdient gemacht. „Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Ehrung überhaupt, die eine Gemeinde verleihen kann“, so Müller. Sie sei Dank und Anerkennung für herausragende und außergewöhnliche Verdienste. „Die Ehrenbürgerwürde soll zum Ausdruck bringen, dass Du Dir große Verdienste erworben hast, die weit über die Erfüllung der Amtspflicht eines hauptberuflichen Landrats hinaus gehen“, richtete er seine Worte an Vogele. Seine „Leuchtturmprojekte“ Der Altlandrat habe die Stadt Schwabmünchen maßgeblich geprägt. Als Beispiele nannte er die Kernsanierung und Modernisierung der Leonhard-Wagner-Schulen und der Dreifachturnhalle, die Fusion der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, den Bau der Kreisstraße A30 als Zubringer zur B17, den Neubau der Wertachbrücken vor 25 Jahren und den Bau von Radwegen entlang der Kreisstraßen. Vogele bringe sich auch im Ruhestand aktiv ins öffentliche Leben seiner Heimatstadt ein und sei in der gesamten Region ein gefragter Ratgeber. Die Ehrenbürgerwürde sei eine reine Anerkennung und mit keinerlei Sonderrechten oder Pflichten verbunden. „Ich weiß, dass Karl Vogele mittlerweile mehr im Haushalt hilft als früher. Auch als Ehrenbürger muss er das weiterhin tun. Das entbindet ihn nicht von seinen Pflichten“, scherzte Müller, die Gäste lachten. Zeit für ein Ständchen der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen, die an diesem Abend für Unterhaltung sorgte. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schwabmünchen Feierlich überreichte Müller dann dem Altlandrat die Ehrenbürger-Urkunde. Vogele durfte sich zudem ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Sichtlich gerührt trat er ans Mikrofon: „Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung und darüber, dass der Schwabmünchner Stadtrat das über alle Parteigrenzen hinweg einstimmig so entschieden hat. Das ist ein großartiges Zeichen.“ Vogele danke allen voran seiner Familie und vor allem seiner Frau Gisela, die ihn auch in Krisenzeiten gestärkt habe. Vogele sprach nicht über seine Leuchtturmprojekte und Errungenschaften, sondern ging kritisch mit sich ins Gericht: „Ich war nicht makellos und oftmals unbequem. Ich konnte heftig streiten, wenn ich etwas durchsetzten wollte.“ Umso dankbarer sei er, dass zahlreiche seiner Wegbegleiter nun an dieser Feier ihm zu Ehren teilnehmen. Die Gästeliste war lang Und das waren nicht wenige. Um nur beispielhaft einige Namen zu nennen: Ehrenbürger Elmar Pfandzelter, der ehemalige Landtagsabgeordnete Max Strehle, der ehemalige Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, Landrat Martin Sailer, der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichts Ivo Moll, der Chef der Wertachkliniken Martin Gösele, der ehemalige Klimmacher Pfarrer Kresimir Gagula, Pfarrer Christoph Leutgäb, Realschulleiter Markus Rechner, Mittelschulleiter Johannes Gleisner, die stellvertretende Leiterin des Gymnasiums Marianne Mayer, Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler, Altbürgermeister Georg Klaußner aus Untermeitingen, aktuelle und ehemalige Stadt- und Kreisräte, Vertreter der Stadtverwaltung und viele mehr. Ein besonderer Gast war Lorenz Müllers Vorgänger Altbürgermeister Hans-Joachim Neumann. Er war 2008 nicht mehr zur Wahl angetreten und hatte sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Beim anschließenden Empfang im Foyer der Stadthalle trafen sich alte Bekannte und erzählten zahlreiche amüsante Anekdoten der vergangenen Jahrzehnte bei einem Glas Wein und Tapas.

