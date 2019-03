Der neue Lechpark hat nicht nur Freunde

Plus Die Regierung von Schwaben ändert die Vorgaben für die Verkaufsflächen im Lechpark. Die Gemeinderäte in Untermeitingen und Graben reagieren unterschiedlich.

Jahrelang stand der Lechpark ungenutzt herum, nun soll er für Geschäfte wieder attraktiv werden. Mit einem Raumordnungsverfahren überarbeitete die Regierung von Schwaben die Vorgaben für Verkaufsflächengrößen (siehe Infokasten). Deshalb erwartet Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp eine erfolgreiche Revitalisierung des Lechparks.

Das Verfahren lotete aus, wie groß der Bedarf an Lebensmitteln und anderen Gütern ist, den künftig Geschäfte im Lechpark abdecken sollen. Dabei kam es nicht nur auf die steigende Einwohnerzahl vor Ort an, sondern auch auf die Zahl der Menschen, die anderswo wohnen, aber dennoch im Lechpark ihre Besorgungen erledigen werden. Trotzdem soll keine unnötige Konkurrenz zu bereits bestehenden Einzelhändlern entstehen. Einen Versorgungsauftrag, so entschied die Regierung, habe das Einkaufsgelände für rund 15000 Menschen.

Jetzt muss der Gemeinderat Untermeitingen das Raumordnungsverfahren in Baurecht umsetzen

Die Klausurtagung des Gemeinderats vor einem Jahr zum Thema Lechpark habe nun Früchte getragen, sagte Bürgermeister Schropp. Die Verantwortung liege nun wieder beim Gemeinderat: „Jetzt liegt es in unserem eigenen Ermessen, ob wir das auch in Baurecht gießen wollen.“

Der Eigentümer des Lechparks, der rund 35000 Euro in Gutachten für das Raumordnungsverfahren investiert hatte, profitiert erst davon, wenn der Gemeinderat seine aktuellen Vorschriften entsprechend ändert. Werner Dehm, Geschäftsführer des Augsburger Planungsbüros Opla, unterbreitete dem Gemeinderat diesbezüglich seine Empfehlungen. Er sprach sich dafür aus, den bisherigen Bebauungsplan Nummer 14 nicht zu überarbeiten, sondern ein neues Gebiet „Lechpark“ zu definieren. Für dieses solle der Rat einen völlig neuen Bebauungsplan 51 aufstellen.

Dessen Fläche setzte Dehm so fest, dass sie nur marginal vom vorherigen Bebauungsplan abweicht. Doch das Hotel samt Stellplätzen kann bei dieser Gelegenheit vom Gewerbegebiet zum Sondergebiet umgewandelt werden. Außerdem soll in Dehms Vorschlag ein Sondergebiet Einkaufszentrum entstehen, für das die Vorschriften an die neuen Flächenvorgaben des Raumordnungsverfahrens angepasst würden.

Andere Details des aktuellen Bebauungsplans sollen größtenteils unverändert bleiben

Die Vorgaben zum Immissionsschutz, zu dem zum Beispiel der Schutz vor Lärmbelästigung zählt, sollen an die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden, die übrigen Vorschriften sollen vom alten Bebauungsplan weitestgehend unverändert oder nur geringfügig angepasst übernommen werden.

Der Gräbinger Gemeinderat reagierte bei seiner vergangenen Sitzung überrascht, weil die Regierung von Schwaben dem Projekt so schnell ein positives Votum gegeben hatte. Zudem äußerten die Räte Unverständnis über die Zustimmung zu einem weiteren Lebensmittelangebot.

Der Lechpark könnte dem neuen Edeka in Graben Konkurrenz machen

„Wir können dahingehend nur an die Gemeinde Untermeitingen appellieren, in der Bearbeitung der Bauunterlagen das Überangebot an Lebensmitteln in der Region mit definierten Raumvorgaben zu berücksichtigen“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf. „Ich bin froh für Graben, dass unser neuer Edeka-Markt läuft, da brauchen wir in der Nähe keinen weiteren Lebensmittelhandel. Eine gewisse Sorge macht sich bei mir breit, dass unser Markt mittelfristig wieder abzieht.“

Die Regelung für andere Warengruppen im Lechpark sei in Ordnung, urteilte Scharf. Seiner Einschätzung nach werde das Projekt, genau wie die Erstbelegung, trotzdem zur Totgeburt, da Standort und Bauart sehr unattraktiv seien. Die Mehrheit der Ratsmitglieder sprach sich für einen Appell an die Gemeinde Untermeitingen aus, andere Branchen als Lebensmittel im Bauleitplanverfahren zu bevorzugen; Ratsmitglied Georg Hengge stimmte dagegen: „Maulen ist schlecht“, kommentierte er seine Entscheidung.

Dem Aufstellungsbeschluss für eine neue Regelung der Vorschriften rund um den Lechpark hat der Gemeinderat Untermeitingen bereits einstimmig zugestimmt. Damit ist das Projekt nun in der Planungsphase. Die nächste große Wegmarke im bürokratischen Prozess ist der Auslegungsbeschluss, vor dem die Gemeinde ein Planungskonzept aufstellt, das sich an den Empfehlungen Dehms orientieren wird. Dieses Konzept wird anschließend öffentlich diskutiert.





