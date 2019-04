25.04.2019

Der neue Maibaum weckt Vorfreude

Am 1. Mai tanzen die Königsbrunner Trachtler den Baum an. Doch schon vorher haben sie viel daran gearbeitet

Seit dem vergangenen Samstag steht der Königsbrunner Maibaum, am 1. Mai wird er von Mitgliedern der Königsbrunner Trachtler feierlich eingetanzt.

Der Baum für den Maibaum wurde Anfang März im ehemaligen Stadtwald von Königsbrunn bei Bachern gefällt und nach Königsbrunn transportiert. Bis er von einem normalen Baum zu einem Maibaum wird, sind verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Zuerst muss die Rinde entfernt, dann muss gehobelt werden. Außerdem waren mehrere Anstriche nötig.

Am vergangenen Samstagvormittag wurde der Baum am Lagerplatz auf einen alten Langholzwagen zum Transport verladen. Der Transport wurde von Polizei und Feuerwehr, die das Absichern der Straßen übernahmen, begleitet. Nach dem Wochenmarkt am Marktplatz wurde dieser gesperrt und die Vorbereitungen für das Aufstellen starteten. Ein Autokran der Firma Riedelsheimer hob den Maibaum vom Langholzwagen in die Luft und anschließend in die Schienen der Verankerung. Mit Sicherungsseilen wurde der Maibaum von unten geführt, sodass er nicht frei schwingt.

„Aus der Ferne sieht es aus, als ob der Baum total leicht ist“, sagte eine Passantin, die das Szenario von der anderen Straßenseite aus beobachtete. Der Baum wurde mit riesigen Schrauben in seiner Halterung per Hand fixiert. Vom Korb der Drehleiter aus entfernten Feuerwehrleute den Schlupf, mit dem der Baum am Haken des Autokrans hing. Außerdem kam auch ein Pinsel mit Farbe nochmals zum Einsatz, um letzte Schönheitsarbeiten zu erledigen.

Den Maibaum zieren 16 Zunfttafeln, eine Rübezahl Figur, ein Ring mit weiß-blauen Rauten und fünf Wappen (das Wappen der Stadt Königsbrunn, des Landkreises Augsburg, des Regierungsbezirks Schwaben, des Freistaat Bayern und des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbands), eine Krone und auf der Spitze eine goldene Kugel.

Als der Baum stand, waren alle Helfer um Vorstand der Königsbrunner Trachtler, Bernhard Dachs, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und es war zu hören „mir sin froh, dass alles guat gangen is“.

Das traditionelle Maibaumantanzen des Heimat- und Volkstrachtenverein D’Lechauer findet am Mittwoch, 1. Mai, um 14 Uhr am Marktplatz in Königsbrunn statt. Die Aktivengruppe eröffnet, wie es Brauch ist, das Fest mit dem Bandltanz um den Baum. Nicht nur die Aktiven, sondern auch die Jugendgruppe zeigt an diesem kurzweiligen Nachmittag ihr Können. Es gibt verschiedene Volkstänze und Plattler zu sehen. Für die richtige Musik sorgt die Trachtenkapelle Königsbrunn, die „Lumpenbacher“. Bei schlechtem Wetter fände die Veranstaltung nicht statt. (AZ)

