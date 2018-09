22:45 Uhr

Der neue Stauden-Kaplan ist Computerexperte

Pater Aju James aus Indien folgt auf Pater Jaison. An diesem Sonntag stellt sich der 40-jährige Geistliche bei der Bergmesse vor.

Von Walter Kleber

Der Wachwechsel ging nahtlos über die Bühne: Kaum hatte Pater Jaison Thomas, der bisherige Kaplan der Pfarreiengemeinschaft (PG) Stauden, seine Koffer gepackt (wir berichteten), zog schon sein Nachfolger in den Pfarrhof von Langenneufnach ein. Pater Aju James steht seit dem 1. September an der Seite von „Staudenpfarrer“ Pater Joji John. In der PG Stauden mit sechs Pfarreien – Mickhausen, Langenneufnach, Mittelneufnach, Walkertshofen, Reichertshofen und Grimoldsried – tritt der indische Geistliche, der Ende Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, seine erste Kaplanstelle an.

Unterricht in schwäbischer Landeskunde

Er war erst im Spätsommer vorigen Jahres nach Deutschland gekommen. In der Augsburger Pfarrei St. Anton nahe der Kongresshalle sammelte er erste Erfahrungen für seinen künftigen seelsorgerischen Dienst. Seine „Lehrmeister“ dort waren Stadtpfarrer Joachim Pollithy und zwei pensionierte Priester, die ihren indischen Kollegen – zusammen mit der dortigen Pfarrhaushälterin und dem Kirchenpfleger – auf seinen ersten Schritten in der neuen Heimat mit Rat und Tat begleiteten. In einem „Crashkurs“ verbesserte er nicht nur seine Deutschkenntnisse, sondern bekam auch Unterricht in den liturgischen Abläufen und in „der schwäbisch-bayerischen Landeskunde“. Sehr herzlich und fürsorglich, lacht der neue Kaplan, sei er von den Menschen in Augsburg aufgenommen worden.

Die häufigen Versetzungen seines Vaters, der als Berufssoldat in Diensten des indischen Militärs stand, brachten es mit sich, dass Pater Aju nicht in seiner eigentlichen Heimatstadt Kerala geboren wurde, sondern im Norden des Landes, in der Provinz Kashmir. Seine Mutter – beide Elternteile leben noch – war Lehrerin und ist Mutter von vier Kindern. Pater Au hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Seine Zwillingsschwester Lija ist im Alter von zehn Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Zunächst war er ein EDV-Spezialist

Nach der zehnklassigen Grundschule studierte Pater Aju zunächst Englisch bis zum Master-Abschluss und widmete sich anschließend ganz seiner großen Leidenschaft, dem Computer. Drei Jahre lang gab der EDV-Spezialist seine selbst erlangten IT-Kenntnisse als Lehrer vorwiegend an Kinder und Jugendliche weiter.

Mit etwas Verspätung, wie er lachend erzählt, folgte er mit 24 Jahren dann dem Ruf Gottes, trat dem Orden der indischen Karmeliter bei und zog ins Priesterseminar ein. Es folgten Studiengänge in Englisch, Philosophie und Theologie, die er allesamt erfolgreich mit dem Bachelor abschloss. Am 27. Dezember 2011, mitten im Weihnachtsfestkreis, weihte ihn Erzbischof Joseph Perumthottam in Kerala zum Priester. Seine Primiz, also die erste heilige Messe, feierte der Jungpriester wenige Tage später, am Silvestertag, in seinem Heimatdorf Valakom in der südindischen Provinz Kollam.

Bei der traditionellen Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft Stauden an diesem Sonntag, 16. September, in Reichertshofen stellt sich Kaplan Pater Aju offiziell „seinen“ Gläubigen in den Stauden vor. Der Freiluftgottesdienst beginnt um 10 Uhr.

