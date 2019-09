vor 27 Min.

Der versteckte Weiher ist nun grün und sauber

„Green and Clean“ sieht es jetzt am Gymnasiumweiher Königsbrunn aus und „Green and Clean“ heißt auch das Projektseminar von Lehrerin Heidi Patel (4. von rechts) – zur Säuberung des Weihers traten die Schüler und Schülerinnen vollzählig an und fanden einiges, was definitiv nicht dahin gehört.

Gymnasiasten sammeln am Biotop den Müll ein und finden auch Ungewöhnliches

Von Claudia Deeney

Der Gymnasiumweiher ist ein Gewässer, das auf den ersten Blick gar nicht zu sehen ist. Wie der Name schon vermuten lässt, befindet er sich in der Nähe des Gymnasiums, und wer sich vom Parkplatz weg auf die Trampelpfade durch hohes Gebüsch begibt, der kommt auch recht schnell an den See, der eigentlich ein Biotop und somit Lebensraum für viele Vögel, Insekten, Fische und Amphibien sein soll. Wenn der viele Müll, der dort immer wieder regelmäßig zurückgelassen wird, nicht wäre.

Beim Anblick eines auseinandergenommenen Fahrrades drängt sich sogar der Verdacht auf, das gute Stück wurde absichtlich im Gelände des Weihers versteckt. Denn die beiden Reifen und das Gestell finden die Gymnasiasten an völlig verschiedenen Stellen und sind zumindest sehr erstaunt darüber, was sie an ihrem ersten Projekttag im Rahmen ihres P-Seminars „Green and Clean“, also grün und sauber, alles an Müll einsammeln. Lehrerin Heidi Patel hat das Seminar eigenhändig so benannt und der Name ist quasi Programm. Sie selbst ist gar nicht so erstaunt, was sie und die 15 Schüler alles einsammeln: „Es geht sogar noch, es hält sich im Rahmen.“

Ihre Schüler sehen das anders. Mit langen Greifzangen und Müllbeuteln ausgerüstet streifen sie am Ufer entlang und versuchen, auch die Wege im Gebüsch einzuschlagen, um alles einzusammeln, was dort definitiv nichts zu suchen hat. Ein Computerlaufwerk beispielsweise gehört zu den Fundstücken, ebenso wie zahlreiche Bierflaschen, Papier- und Plastikmüll. Zigarettenkippen gibt es massenweise, vor allem auch am Pavillon in der Nähe und viele Glasscherben. „Unglaublich, was hier so rumliegt“, sind sich die jungen Menschen einig. Auch Reste von verbotenen Lagerfeuern sind erkennbar, und so stochern einige der Müllsammler dort herum und greifen mit ihren Zangen Bierverschlüsse und anderen, teils verbrannten, undefinierbaren Müll heraus.

Auf unsere Frage, was die Verantwortlichen besser machen können, gibt es konkrete Vorschläge von den Schülern. „Einen Lehrpfad mit Tafeln, die erklären, was hier wächst und welche Tiere hier leben, wäre gut“, sagt Fabian (16 Jahre). Tobias (16) erklärt: „Ich fände es okay, alles so zu lassen, wie es ist als Ruhegebiet für Mensch und Tier.“ Und Katharina (16) pflichtet dem bei: „Den See lassen, nichts anderes hier planen.“

Einig sind sich die Teilnehmer des Projektseminars, dass es gut wäre, Schilder anzubringen wie am Ilsesee, um deutlich zu machen, was hier verboten ist. Ein paar Mülleimer wären vielleicht auch eine gute Sache, damit die Leute ihren Müll entsorgen können.

Heidi Patel wünscht sich als Lehrerin ebenfalls einen Lehrpfad, und ferner dass dann begehbare Wege angelegt werden und der Weiher als Biotop weiterhin Bestand hat und gegebenenfalls entsprechend gestaltet wird. Sie freut sich vor allem auch darüber, dass alle Schüler und Schülerinnen erschienen sind und sich der nicht unbedingt sehr angenehmen Aufgabe gestellt haben.

Das Projektseminar wird rund eineinhalb Jahre dauern und zu jeder Aktion wird ein Portfolio in englischer Sprache erstellt. Auf der To-do-Liste, an der die Gymnasiasten mitgearbeitet haben, stehen viele interessante Themen, wie beispielsweise Blühwiese, Recyclingprogramme, Nistkästen bauen für Fledermäuse und Vögel, Insektenhotels und vieles mehr.

Und nachdem der Gymnasiumweiher für den Winter jetzt sauber gemacht wurde, steht als Nächstes noch der Kräutergarten direkt nebenan auf dem Programm von „Green and Clean“.

