Deshalb erhielt das Mugs den Schwäbischen Museumspreis

Plus In einem Festakt erhält das Museum und Galerie Schwabmünchen den Schwäbischen Museumspreis. Worauf die Verleihung gründet und was der Leiterin für die Zukunft vorschwebt.

Von Uwe Bolten

Inhalt, Vielfältigkeit, Lebendigkeit und Engagement nannte Professor Dr. Hans Frei in seiner Laudatio die ausschlaggebenden Gründe für die Verleihung des Schwäbischen Museumspreises an das Museum und Galerie Schwabmünchen, kurz Mugs. Der langjährige Kreisheimatpfleger, ehemalige Museumsdirektor des Bezirks Schwaben und Preisstifter führte den 100 Gästen in der Stadthalle die Leistungen des Museums mit ehrenden Worten vor Augen, was die Anwesenden zuvor in einem knapp 20-minütigen Video sehen konnten.

Mit Freude nahm Museumsleiterin Sabine Sünwoldt den Schwäbischen Museumspreis von Professor Dr. Hans Frei für ihr Haus entgegen. Bild: Uwe Bolten

„ Corona meint es nicht gut mit dem Mugs. Deshalb muss die obligatorische Museumsführung entfallen. Ein Video wird ihnen das preisgekrönte Haus näherbringen“, begründete Leiterin Sabine Sünwoldt. Die visuelle Reise führte von der Gründung der Einrichtung im Jahr 1913 durch Anton Maurer, über den Umzug vom Wasserturm in die heutige Immobilie. Von der zuerst kunsthistorischen Ausrichtung beschrieben die bewegten Bilder, produziert von Markus Friesenegger, den Weg zum heute bekannten Mehrspartenhaus, das bildende Kunst, Archäologie, Heimatgeschichte, Mitmachausstellungen, Konzerte, Lesungen und Aktionen wie die Osterrallye in sich vereint.

Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert

„Die fachkundige Gestaltung und die im Mittelpunkt stehende Besucherorientierung begründet weiterhin die Auswahl des Mugs unter mehr als 200 Museen im Bezirk Schwaben als 21. Preisträger. Dieses Museum ist mehr als nur eine Sammelstätte der Geschichte“, sagte Frei weiter in der Laudatio, bevor er den mit 4000 Euro dotierten Preis der Hans-Frei-Kulturstiftung an Sabine Sünwoldt übergab.

Escape-Room im Museum ist neu

„Der Preis ist für das Museum und die Personen, die damit verbunden sind. Er ist nicht für mich“, sagte die Museumsleiterin bei ihren herzlichen Dankesworten. Dabei richtete sie ihre Anerkennung neben den Künstlern und zahlreichen externen Helfern insbesondere an das Museumsteam, welches mit Herz und Hand für die Besucher zur Verfügung steht. Durch die vielen Ausstellungen und Veranstaltungen, wie auch durch den neu eröffneten Escape-Room, könne der Eindruck des Entertainmentbetriebes entstehen. „Das Mugs ist und bleibt ein aktiver Lernort und kein Vergnügungsbetrieb“, sagte sie lächelnd.

Bürgermeister Lorenz Müller, der die Gäste zu Beginn begrüßte, bezog eindeutig Stellungnahme zum kulturellen Leben: „Kultur ist systemrelevant! Endlich können wir in der Stadthalle wieder eine Kulturveranstaltung durchführen“, sagte er mit Blick auf die Sitzreihen, in denen wegen der Abstandsregelung große Lücken blieben. „Unser Museum ist nicht verstaubt, es lebt. Die Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte ist eng mit dem Namen Sabine Sünwoldt verwoben“, konstatierte er.

Der Römerraum soll digitaler werden

Nach einem weiteren Musikstück der Gruppe „Legno Sonoro“ aus Mindelheim, die mit ihren Harfen- und Flötenklängen den festlichen Charakter der Feierstunde musikalisch unterstrichen, ließ Sabine Sünwoldt zum Abschluss der Veranstaltung keinen Zweifel aufkommen, wofür sie das Preisgeld von 4000 Euro verwenden möchte. „Im Grundsatz sind wir ein analoges Museum. Dennoch möchte ich unseren Römerraum durch den Einsatz von „Augmented Reality“, der computergestützten Erweiterung der Realitätswahrnehmung, aufwerten“, blickte sie nach vorne. „Stellen sie sich vor, sie können am Tablet den Brennofen beschicken, den Hitzezufluss regeln, um dann das Ergebnis wie damals im alten Rapis in Augenschein zu nehmen“, stimmte sie die Gäste schon mal ein. Für diese stand auf jeden Fall fest: Das Museum bleibt weiter ein besucherorientierter Lernort, von dem noch viel zu hören sein wird.

