Deutsche Liedermacher sind ihre neue Liebe

Sarah Straub macht einprägsame Männerstimmen plötzlich weiblich. Die Künstlerin begeistert auch bei ihrem zweiten Auftritt in der Buchhandlung Schmid

Natürlich, unverbraucht, authentisch, leidenschaftlich, extravagant und musikalisch ein Genuss: So präsentierte sich Sarah Straub bei ihrem zweiten Auftritt in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Und das war noch lange nicht alles.

Man sagt: Der erste Eindruck, die ersten Sekunden beim Kennenlernen sind entscheidend. Als Sarah Straub die kleine Bühne in der Buchhandlung Schmid betritt, ist es ihr schon gelungen, das Publikum für sich einzunehmen. Groß gewachsen, schlank, undefinierbare Haarfarbe, breitkrempiger Hut, ein unwiderstehliches Lächeln, so gewinnt sie gleich das Publikum, noch vor dem ersten Ton. Und als der dazukommt, ist die Begeisterung komplett. Ihre Stimme klingt weich und kräftig zugleich, gefühlvoll und ausdrucksstark, in Höhen und Tiefen heimisch, künstlerisch unverstellt, mit einem angenehmen Tremolo. Charismatisch. Das behauptet sie natürlich nicht von sich selbst, sondern von ihrem großen Vorbild und Förderer Konstantin Wecker, mit dem sie schon mehrmals aufgetreten ist und dessen Lieder sie gefühlvoll auf ihre ganz eigene Art interpretiert.

Überhaupt: Deutsche Liedermacher sind ihre neue Liebe, nachdem sie jahrelang englisch gesungen hat. Ein wenig ungewohnt klingt es schon, die einprägsamen Männerstimmen auf einmal weiblich dargeboten zu bekommen. Doch ganz schnell schaltet das Publikum im Kopf um und genießt die straubschen Versionen.

Sie kann aber nicht nur interpretieren, sondern auch selbst komponieren, und das schon seit unglaublichen 20 Jahren.

Gern und viel erzählt die Psychologin mit Doktortitel, wie es dazu gekommen ist, über ihre große Familie, ihre Erlebnisse mit Musikgrößen wie Lionel Richie, Spandau Ballet, Reinhard Mey, Herbert Grönemeyer und, und, und. Die gebürtige Schwäbin mit ebensolchem Dialekt, wenn sie will, und einem Musiktattoo auf dem rechten Arm versteht es bestens, sich nicht nur musikalisch auf gekonnte Art zu präsentieren, breit angelegt, natürlich, unverstellt, sondern auch ihre Persönlichkeit in Szene zusetzen – fröhlich, nachdenklich, kritisch, immer angenehm. Mehr als nur eine musikalische Begleitung sind an diesem Abend der studierte Gitarrist Florian Hirle, der schon am 27. Juni mit einem eigenen Programm in der Buchhandlung auftritt, und, als Überraschungsgast, der Königsbrunner Dominik Scherer, ihr Produzent und guter Freund, der mit Soli auf der Trompete und dem Flügelhorn glänzt.

Und dann überrascht Sarah Straub auch noch mit einem Werbeblock, nicht nur für ihre CDs, sondern auch für ihre fair gehandelten T-Shirts und ihren eigenen Wein. Das nimmt ihr allerdings niemand übel, im Gegenteil, wenn sie gekonnt mit den Augen rollt und kokettiert, dann verstärkt das die Lust auf ihre Musik und ihre Merchandise-Artikel.

