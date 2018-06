vor 21 Min.

Deutschland-Trikots im Ausverkauf

Das Aus der Nationalmannschaft ist nicht nur für die Fans, sondern auch für einige Geschäftsleute eine Enttäuschung.

Von Norbert Staub

Fußball-Deutschland ist schockiert: Erstmals in der WM-Geschichte ist ein deutsches Team in der Vorrunde ausgeschieden. Die Stimmung schwankt zwischen ungläubigem Erstaunen und Wut. Nicht nur für die vielen Fans – auch für einige Geschäftsleute ist das Aus der Deutschen eine riesen Enttäuschung.

Germar Thiele ist als Abteilungsleiter der Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer und Inhaber des Restaurants „Germar’s Best Burger&Pizza“. Und damit als Fußball-Experte und als Geschäftsmann sauer. In seinem Restaurant wurden die WM-Spiele übertragen. Und voll war es natürlich vor allem, wenn Deutschland gespielt hat. Rund 100 Leute seien zu den Spielen der deutschen Mannschaft gekommen, so Thiele. „Auch am Mittwoch war trotz des frühen Beginns der Laden beim Spiel gegen Südkorea voll“, berichtet der Schwabmünchner. War am Anfang die Euphorie noch groß, kippte die Stimmung während des Spiels und am Ende saßen viele ungläubig da, als das Aus der Deutschen feststand.

Thiele wird auch weiter WM-Spiele zeigen, „aber das wird bei uns dann wohl nur noch eine Randerscheinung sein“. Bisher waren zwei Fernseher bei ihm im Einsatz – einer im Innenbereich, einer auf der Terrasse. „Den Fernseher draußen werden wir wohl nur noch bei besonderen Spielen laufen lassen. Die Luft ist einfach raus.“

Spiel gegen Südkorea „ein Offenbarungseid“

Das ist auch bei ihm persönlich so. „Das eine oder andere Spiel werde ich mir schon noch anschauen, aber das ist kein Fixpunkt mehr in meinem Terminkalender“, so der Schwabmünchner Abteilungsleiter. Für ihn sei Deutschland nach Panama die schlechteste Mannschaft im Turnier gewesen. „Vor allem das Spiel gegen Südkorea war ein Offenbarungseid.“

Bundestrainer Joachim Löw hat seiner Meinung nach zu sehr der alten Garde vertraut. „Man hat gedacht, dass es mit den Weltmeistern von 2014 schon passt. Doch Spieler wie Thomas Müller, Sami Khedira und auch Toni Kroos waren mental ausgebrannt.“ Bei Müller und den anderen Bayern-Spielern habe man gemerkt, dass die Niederlage im Pokalfinale und das Aus in der Champions League Spuren hinterlassen haben. „Die waren am Boden zerstört und haben sich immer noch nicht davon erholt“, glaubt Thiele. Und auch die Unruhe, die durch die Foto-Aktion von Mesut Özil und Ilkay Gündogan in das Team getragen wurde, hat nach seiner Ansicht zum schlechten Abschneiden beigetragen. Er hätte beide Spieler erst gar nicht mit nach Russland genommen.

Trotzdem würde er an Löw festhalten. „Man darf ja nicht vergessen, dass er mit dem deutschen Team auch viel erreicht hat. Ich trau ihm zu, den Neuaufbau zu schaffen.“

Auch Roland Fasser, Inhaber des Sportgeschäfts Fasser in Schwabmünchen, trifft das deutsche WM-Aus finanziell. Die WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft sind seit gestern reduziert. Kostete das Trikot der Nationalmannschaft für einen Erwachsenen bisher 90 Euro, ist es jetzt für knapp 70 Euro zu haben. Bei den Kindertrikots sind die Preise von 70 auf 50 Euro runter gegangen.

Doch auch schon vor dem Aus des deutschen Teams lief der Verkauf eher schleppend, so Fasser: „Das liegt sicher auch an den deutlichen Preissteigerungen für die Trikots der Nationalmannschaft. Viele Kids haben ein Tikot ihres Bundesliga-Vereins. Das sind die Eltern nicht bereit, noch mal so viel Geld für ein Nationaltrikot hinzulegen.“ Dass Teams wie die Türkei, Griechenland oder Italien sich nicht für die WM qualifiziert haben, hat sich ebenfalls negativ auf den Umsatz im Sportgeschäft ausgewirkt. Denn viele Menschen aus diesen Ländern leben in der Region.

2014 war alles ganz anders

2014 sei das alles noch ganz anders gewesen, als Deutschland Weltmeister wurde, so Fasser. „Das war kein Vergleich mit heute. Damals wurde nach dem Titelgewinn gleich ein neues Trikot mit vier Sternen aufgelegt, dass sich auch gut verkaufte. Diesmal wäre der Verkauf sicher noch mal angezogen, wenn Deutschland ins Finale gekommen wäre.“

Auch als Fan bedauert Fasser das Aus der deutschen Mannschaft. „Es ist schade, aber das war verdient. In allen Vorrunden-Spielen hat Deutschland nicht gut gespielt.“ Aber Sorgen um den deutschen Fußball macht er sich nicht: „Wir haben so viele gute junge Spieler, das wird schon wieder.“

Vor allem um die jungen Fans tut es ihm leid. „Das ist schon traurig, wenn man sieht, wie enttäuscht die Kids sind.“ Denn die hat er in seinem Laden ganz gut im Blick. Viele kommen immer noch, um an seiner klerinen „Panini-Box ihre Fußball-Sammelbilder zu tauschen.

