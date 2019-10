vor 36 Min.

Diamantene Hochzeit: Im Zug nach Lourdes hat es gefunkt

Maria und Hans Schmitt aus Lagerlechfeld fanden vor 60 Jahren bei der Soldatenwallfahrt zueinander. Beide hatten einen engen Bezug zum Bundeswehrstandort.

Von Hieronymus Schneider

In der Siedlung im Westen Lagerlechfelds wohnen Maria und Hans Schmitt als Mittelpunkt der Großfamilie. „Unsere sieben Kinder, 15 Enkel und neun Urenkel wohnen alle in Reichweite und darüber sind wir sehr glücklich“, sagt das Paar am 60. Hochzeitstag, zu dem auch Bürgermeister Simon Schropp mit einem Geschenkkorb gratulierte. Maria erinnert sich ganz genau an den Tag des Kennenlernens: „Es war der 10. Juli 1959, als ich mit meiner Mutter mit der Bahn nach Lourdes fuhr, weil sie sich Hilfe in ihrer Krankheit erhoffte.“

Die damals 19-jährige Maria war im Alter von vier Jahren 1944 zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrer Oma aus Ungarn geflüchtet. Später kehrte ihr Vater aus dem Krieg zurück und die Familie wohnte seit 1952 in Lagerlechfeld. Maria arbeitete in einem Schreibwarengeschäft am Bundeswehrstandort Lechfeld und fand deshalb Zugang zu dieser internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes.

Maria und Hans Schmitt waren beide mit ihrer Mutter auf dem Weg nach Lourdes

In Karlsruhe stieg der damalige Bundeswehrsoldat Hans, ebenfalls mit seiner Mutter, zu. Hans erkannte Maria wieder, denn er hatte sie schon einmal bei einem Lehrgang in Lechfeld gesehen und ein Auge auf sie geworfen. Davon wusste Maria aber noch nichts. Jedenfalls kamen sich die Beiden schon während der Bahnfahrt und beim Aufenthalt in Lourdes näher; dann ging alles sehr schnell.

Im August besuchte Hans seine Maria in Lagerlechfeld, im September trat er aus der Bundeswehr aus und schon im Oktober wurde geheiratet. Nach der standesamtlichen Trauung in Untermeitingen fuhr das frisch vermählte Paar nach Bundenthal in die Pfalz, wo am nächsten Tag die kirchliche Trauung in der Heimatgemeinde von Hans gefeiert wurde.

Ihre Hochzeitsreise führte im März 1960 wieder nach Lourdes und Fatima. Die gemeinsame Wohnung war immer in Lagerlechfeld. Hans verdiente das Geld als selbstständiger Obstgroßhändler, Maria pflegte ihre Mutter und brachte vier Söhne und drei Töchter zur Welt.

Hans Schmitt aus Lagerlechfeld versorgt die Siedlung mit seinen Tomaten

Später kehrte Hans wieder zur Bundeswehr zurück und zwar als Zivilangestellter in der katholischen Militärseelsorge. Als Pfarrhelfer begleitete er bis 1999 die Militärpfarrer am Standort Lechfeld. Seitdem ist er in Pension und pflegt seinen Garten. Sein Spezialgebiet ist das Züchten von Tomaten. Mit seinem zweiten Filialgarten im Gewerbegebiet versorgt er die ganze Siedlung damit. Der heute 80-Jährige ist immer noch ein großer Fußballfreund. Früher spielte er für die SpVgg Lagerlechfeld und, obwohl er gebürtiger Pfälzer ist, schlägt sein Herz für den FC Bayern München.

Gemeinsam unternahmen Maria und Hans viele Reisen, angefangen vom Urlaub mit den Kindern in Ungarn bis zu Fernreisen in die Karibik. Lourdes besuchten sie siebenmal gemeinsam, Hans war als Pfarrhelfer fast jedes Jahr bei der internationalen Soldatenwallfahrt dabei. In den vergangenen Jahren fühlten sie sich immer in Ägypten sehr wohl. Einmal im Jahr besucht Hans auch seine Geschwister im heimischen Bundenthal in der Pfalz. Dort hat er als 14-Jähriger eine Lehre in einer Schuhfabrik begonnen und fuhr täglich mit dem Fahrrad sieben Kilometer zur Arbeit nach Dahn bei Pirmasens. Bei den Schmitts in Lagerlechfeld gibt es immer wieder große Familienfeiern, bald steht der 80. Geburtstag von Maria ins Haus.