10:58 Uhr

Dichte Rauchwolke über Königsbrunn - Industriemüll brannte bei Remondis

Bei der Abfallverwertung Remondis in Königsbrunn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die schwarz-graue Rauchwolke war kilometerweit sichtbar: Beim Abfallverwertungsunternehmen Remondis im Süden von Königsbrunn ist am Mittwochabend nach 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Weil noch unklar war, ob der Qualm giftig ist oder nicht, wurden die Menschen in der Umgebung per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In einem Nebengebäude des Abfallentsorgungsbetriebs war Industriemüll in Brand geraten.

Feuer bei Remondis in Königsbrunn - Zufahrt zur B17 gesperrt

Das Entsorgungsunternehmen Remondis hat nahe der B17-Anschlussstelle Königsbrunn-Süd eine Niederlassung. Dort gibt es Abstellplätze für Fahrzeuge, aber auch eine Müllannahmestelle. Dort scheint in einer Art offenen Halle nach ersten Angaben der Feuerwehr das Feuer ausgebrochen zu sein. Warum sich die Abfälle entzündet haben, ist unklar. Über dem Gewerbegebiet in Königsbrunn-Süd bildete sich eine große, schwarze Rauchwolke. Sie war weithin sichtbar. Die Zufahrtsstraße zur B17 wurde gesperrt.

Zum Brandort wurden die Feuerwehren aus Königsbrunn und Bobingen gerufen, die dann auch von Kräften der Berufsfeuerwehr Augsburg unterstützt wurden. Das offene Feuer war rasch bekämpft, daraufhin wurde der aufsteigende Rauch deutlich heller. Erst gegen 23 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Löschen des Brandes am Fuß, weitere Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Schadenssumme liegt bei rund 150.000 Euro.

Themen Folgen