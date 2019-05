12:30 Uhr

Die Alte Schule ist tüchtig aufgemöbelt

Ortsvereine und Kirchenverwaltung zogen bei der Renovierung der Alten Schule in Reinhartshausen an einem Strang. Jetzt ist sie ein zeitgemäßer Treffpunkt für das Dorf.

In einer Gemeinschaftsaktion richteten die Reinhartshauser die Alte Schule neu her. Sie ist nun ein zeitgemäßer Treffpunkt für den ganzen Stadtteil. Das wird am Wochenende gefeiert

Von Anja Fischer

Die Alte Schule in Reinhartshausen ist ein beliebter Treffpunkt, ein Teil des Ortsmittelpunktes. Hier spielt sich Dorfleben ab, hier treffen sich Menschen. Im vergangenen Jahr wurde das Gebäude von Mai bis Oktober grundlegend renoviert.

Von der Dorfschule zum Zentrum der Vereine

Nur noch kleine Arbeiten sind es, die jetzt noch an der Alten Schule in Reinhartshausen erledigt werden müssen. Das meiste haben die Ortsvereine schon erledigt. Jetzt gilt es nur noch, das Gebäude für seine Feierstunde am Sonntag schön in Szene zu setzen.

Viele Jahre hat das Alte Schulhaus schon auf dem Buckel – erst genutzt von den Reinhartshauser Schülern, jetzt als Treffpunkt, Veranstaltungs- und Versammlungsort von den Ortsvereinen. Nun wurde es Zeit für eine Renovierung und zudem für eine Anpassung an die derzeitigen Brandschutzverordnungen, um weiterhin eine Nutzung des Gebäudes für die Reinhartshauser zu ermöglichen. Regelmäßig sind der Chor Klangspiel, die Musikgruppe Staudenecho, die Feuerwehr, die Kirchenverwaltung, der Pfarrgemeinderat, der Sportverein mit seinem Kinderturn- und Gymnastikangebot, der Krieger- und Soldatenverein sowie die Theatergruppe dort zu Gast.

Keinesfalls kann und will man bei den Gruppen aus dem Ort auf diesen Versammlungsort verzichten. Mangelnder Brandschutz, alte Elektrik und die mittlerweile unansehnlich gewordenen Toiletten machten aber eine Renovierung dringend notwendig. In Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt Bobingen wurde ein Plan erstellt, denn viele der Arbeiten übernahmen die Ortsvereine selbst, wie Lorenz Groll erzählt. „Wir haben beispielsweise die Außenfront heruntergeputzt, gestrichen und auch im Innenbereich alle Malerarbeiten selbst erledigt“, sagt er.

Nun gibt es auch eine Küche

Der große Raum im ersten Stock erhielt zudem eine kleine Küche mit Durchreiche – damit bei Veranstaltungen besser bewirtet werden kann. Die Kosten dafür und für viele andere Dinge übernahmen die Ortsvereine und die Kirchenverwaltung. Mehr als 10000 Euro sind es bisher, die hier zusammenkamen.

Zusätzlich wurde die Decke zum ersten Stock mit Stahlträgern verstärkt und auf der Westseite des Gebäudes eine neue Fluchttreppe angebracht. Zu dieser führen neue Türen. Vier neue Toiletten gibt es im Erdgeschoss und im ersten Stock. Auch wurde die alte Holztreppe abgeschliffen und frisch eingelassen. Die Holzböden in den Räumen wurden zweimal abgeschliffen und neu versiegelt, dazu wurden eine neue Elektrik verlegt und die Sicherungskästen neu gemacht. Jetzt erstrahlt die Alte Schule wieder.

Buntes Programm am Wochenende

Deshalb wird gefeiert. Und auch der kirchliche Segen soll auf das renovierte Gebäude herabgerufen werden. Am Wochenende ist es soweit. Die Ortsvereine haben sich dazu ein buntes Programm einfallen lassen. Begonnen wird am Samstag um 18 Uhr mit einem Jedermann-Abend, bei dem junge Künstler und Talente die Möglichkeit haben, auf der Bühne ihr Programm zu zeigen. Danach lädt die fränkische "SteffBand" zum Partyabend ein.

Am Sonntag wird durch Dekan Thomas Rauch das Schulhaus nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr gesegnet. Danach gibt es ein Mittagessen, eine Kirchenführung und die Ausstellung von Kindergartenkindern des Waldwichtelkindergartens in der Siedlung mit ihren Dilger-Bildern zu sehen.

