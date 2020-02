26.02.2020

Die Balance zwischen Jung und Alt schaffen

Was Robert Irmler, der für das Bürgermeisteramt in Hiltenfingen kandidiert, alles erreichen will

Robert Irmler (CWU/FWV) ist der einzige Bürgermeisterkandidat in Hiltenfingen und soll in die Fußstapfen von Kornelius Griebl treten. Im Interview verrät Irmler, was er für Hiltenfingen erreichen will.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Die Stärke Hiltenfingens sollte zukünftig der sachliche und menschliche Zusammenhalt sein.

Ich will Bürgermeister werden, weil…

Ich bin ein gebürtiger Hiltenfinger. Gerade aus diesem Grund liegt es mir am Herzen, meine Heimatgemeinde und meine Mitbürger auf den Weg in die Zukunft zu begleiten.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Der Umgang mit dem Abenteuer „Älterwerden“ ist eine ganzheitliche gesellschaftliche Herausforderung. Gemeindlich unterstützen wir die Mobilität im Alter. Weitere Einkaufsmöglichkeiten vor Ort wären wünschenswert. Durch einen maßvollen Bauzuwachs soll eine gute Balance zwischen Jung und Alt geschaffen werden.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Man darf die Macht der neuen Medien nicht unterschätzen. Ich bin trotzdem kein Freund von Facebook und Co. So viel wie notwendig und so wenig wie möglich. Es geht nichts über ein persönliches Gespräch.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Mein Lieblingsplatz ist bei mir zu Hause.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich kann gut zuhören und Sachverhalte schnell erfassen.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Eine gute Prise Schnupftabak wird nicht verachtet.

