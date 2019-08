Die Bepo wächst immer weiter

Plus Die bayerische Polizei bekommt mehr Personal. Dafür muss auch die Bepo in Königsbrunn weiter wachsen. Davon machte sich jetzt auch Minister Herrmann ein Bild.

In den Betten fehlen nur noch die Matratzen, dann können die neuen Polizeischüler einziehen. Die Gebäude, die seit April 2018 auf dem Gelände der Königsbrunner Abteilung der Bereitschaftspolizei errichtet werden, sollen ab dem 1. September bis zu 190 zusätzliche Nachwuchspolizisten beherbergen und werden zeit- und budgetgerecht fertig. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann machte sich selbst ein Bild von den Bauarbeiten. Denn die Baufirma, die die beiden neuen Gebäude erstellt hat, arbeitet schon am nächsten Projekt. In der Nordostecke der Bepo-Abteilung entsteht derzeit bereits ein weiteres Unterkunftsgebäude mit weiteren 95 Doppelzimmern.

Innenminister Joachim Herrmann machte sich ein Bild von den vielen Bauprojekten bei der Bereitschaftspolizei.

500 zusätzliche Stellen bei der Polizei

Die Kapazitäten werden dringend gebraucht: Die bayerische Staatsregierung hat versprochen, in den nächsten sieben Jahren jedes Jahr 500 zusätzliche Stellen bei der Polizei zu schaffen. Bislang reichten die Nachwuchspolizisten nur, um die Beamten auszugleichen, die in den Ruhestand gingen. Ab 2020 soll sich die bessere Personallage auch in den Inspektionen bemerkbar machen. Diese künftigen Beamten müssen ausgebildet werden. Daher werden alle Bepo-Standorte in Bayern erweitert. Königsbrunn bot sich wegen einiger freier Flächen auf dem Gelände besonders an. Durch das zusätzliche Ausbildungsseminar werden hier künftig 670 Polizeischüler unterrichtet, die Gesamtzahl der Mitarbeiter steigt auf 1069.

Insgesamt 32 Millionen Euro investiert der Freistaat in die Erweiterung des Standorts Königsbrunn. Darin enthalten sind auch 14 Millionen Euro für den Bau einer neuen Raumschießanlage, die die Bereitschaftspolizei nach der Fertigstellung gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Schwaben Nord nutzen wird. Im Standort sind in den vergangenen Jahren zudem die neue Heimat für die Hundestaffel des Polizeipräsidiums entstanden, dazu insgesamt drei Gebäude der Autorisierten Stelle Digitalfunk.

Langsam geht der Platz aus

Das sorgt dafür, dass auf den 24 Hektar umzäunter Fläche langsam aber sicher der Platz ausgeht. Zumal die Bereitschaftspolizei einen zwölf Meter breiten Streifen an der Guldenstraße an die Stadt abgibt, damit dort die Trasse für die Linie 3 errichtet werden kann. Das neue Seminargebäude entsteht zudem auf ehemaligen Parkflächen, was wiederum Auswirkungen für Polizeischüler und Anwohner haben wird, sagt Abteilungsführer Thomas Fichtner: „Wir werden nicht mehr für alle Autos Parkplätze auf dem Gelände anbieten können.“ Man hofft, dass Polizeischüler verstärkt Fahrgemeinschaften bilden können. Darüber hinaus bliebe nichts übrig, als sich auf den Straßen rund um das Gelände Parkplätze zu suchen.

Um die benötigten Polizisten ausbilden zu können, muss die Königsbrunner Abteilung bis 2023 unter Volllast fahren. Danach könnte die Zahl der Neueinstellungen langsam wieder etwas gedrosselt werden, sagte der Innenminister. Die dann entstehenden räumlichen Überkapazitäten können genutzt werden, um einen lange gehegten Wunsch von Thomas Fichtner zu erfüllen: Der Königsbrunner Abteilungsführer lässt keine Gelegenheit aus, um auf die dringende Renovierungsbedürftigkeit der bestehenden Unterkünfte hinzuweisen. Diese 1975 errichteten Gebäude entsprechen mit ihren Vierbettzimmern und Etagenduschen nicht mehr heutigen Anforderungen. In den neuen Gebäuden gibt es Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle. Die Polizeischüler bekommen reichlich Stauraum und abschließbare Fächer für ihre Dienstwaffen auf den Stuben.

Letzte Schönheitsarbeiten

Am neuen Unterkunftsgebäude und dem Seminargebäude werden derzeit letzte Schönheitsarbeiten erledigt, sagte Ulrich Blickle, der Leiter des Staatlichen Bauamts Augsburg. Derzeit werden noch letzte Möbel aufgebaut, danach erhalten die Treppenhäuser ihren Feinschliff und die Räume werden gereinigt. Der Zaun, der die Baustelle vom Rest der Einheit trennt, wird abgebaut. Am 22. August ist die Übergabe der Gebäude an die Polizei geplant, sodass am 1. September termingerecht die neuen Polizeischüler ihre Stuben beziehen können.