Die Bobinger Eisdiele bekommt eine Showküche

Plus Das Bobinger Eiscafé Lazzaris investiert in die Zukunft und wird größer. Was genau geplant ist.

Von Elmar Knöchel

Wie in vielen anderen Gemeinden gibt es auch in Bobingen immer mehr Leerstände. „Wir werden immer wieder von Bürgern darauf angesprochen, wie es da weitergeht“, sagt Claudia Lautenbacher. Sie ist Mitglied im Bobinger Bauausschuss und hat sich mit ihrem Ausschuss-Kollegen Armin Bergmann vor der jüngsten Sitzung auf den Weg gemacht, um sich vor Ort zu informieren. Zur jüngsten Ladenschließung in der Lindauer Straße, dem Kosmetik- und Bodywear-Laden Greiner, haben auch die beiden Stadträte keine näheren Informationen. Die Räume stehen im Moment leer. Wie es dort weiter- geht, ist ungewiss.

Das Eiscafé Lazzaris in Bobingen wird größer

Besser sieht es in der Hochstraße aus. Dort beschäftigt schon seit längerem der Leerstand neben dem Eiscafé die Gemüter. Gerüchte, dass sich dort unter Federführung von Augusto Lazzaris, dem Inhaber der Eisdiele, etwas bewegen könnte, gibt es schon länger. Und tatsächlich. Augusto Lazzaris bestätigt die Gerüchte. „Ja, es stimmt“, sagt er. Man sei sich mit dem Vermieter der Räume bereits einig. Das Geschäft, mittlerweile seit 53 Jahren in Bobingen ansässig, werde sich vergrößern.

Natürlich, schränkt Lazzaris ein, habe auch er unter der Corona-Krise gelitten. Ein Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent habe ihm schwer zu schaffen gemacht. Doch man sei mittlerweile so stark in Bobingen verwurzelt, dass er keine Sekunde an einen Weggang gedacht hätte. „Und schließlich kann Corona ja nicht ewig dauern.“ Da ist er sich sicher. Danach wolle er mit seinen zehn Mitarbeitern wieder voll durchstarten.

Die Gäste können dabei sein, wenn Eis gemacht wird

Er werde den Innenraum vergrößern und um eine Räumlichkeit für kleinere Veranstaltungen erweitern. Zusätzlich, mit Stolz in der Stimme, verrät er dann, dass es auch eine „Showküche“ geben solle. Dort könnten die Gäste dann hautnah dabei sein, wenn sein Eis entsteht.

Durch das insgesamt offenere und luftigere Konzept könnte er dann sogar unter Pandemie-Bedingungen etwas mehr Gäste im Innenraum bewirten als jetzt. Zudem soll auch, um in Zukunft für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, eine moderne Lüftungsanlage eingebaut werden. Schließlich soll noch das bereits jetzt sehr großzügige Eisangebot um einige spezielle Sorten und Eigenkreationen erweitert werden. Mit diesen Maßnahmen hofft Augusto Lazzaris, das Geschäft dann zusätzlich in die Herbst- und Wintermonate ausdehnen zu können. „Wir werden zwar nicht den ganzen Winter geöffnet haben, aber doch später schließen und früher wieder öffnen“, sagt er. Die Investitionskosten sind hoch: „In Eis umgerechnet könnte es für einen ansehnlichen neuen Rodelberg in Bobingen reichen“, sagt Lazzaris.

