Die Cineplex-Kinos in der Region bleiben geschlossen

Die Cineplex-Kinos in Königsbrunn und Meitingen werden nicht zum frühestmöglichen Termin am 22. März öffnen. Was dahintersteckt.

"Wir freuen uns sehr, dass uns die Politik beim aktuellen Öffnungsszenario bereits mit einem konkreten und sehr frühen Termin bedacht hat. Zumindest Teile der Kultur können nun auf eine baldige Wiedereröffnung hoffen", so Alexander Rusch, der mit seiner Familie die Cineplex-Gruppe betreibt, die unter anderem Kinos in Königsbrunn, Meitingen, Penzing bei Landsberg und Aichach hat, in einer Pressemitteilung: "Allerdings benötigen die Kinos und natürlich auch der Filmverleih Planungssicherheit, um ein flächendeckendes Angebot an Filmen und Content zu ermöglichen", so Rusch weiter.

Ohne Filme kein Kino, ohne Kinos keine Filme, das sei das unser Dilemma der Branche. Daher ergebe es Sinn, einen gemeinsamen, deutschlandweiten Öffnungstermin anzupeilen, der jedoch erst mit allen Verbänden und Verantwortlichen abgestimmt werden muss.

Bundesweit einheitlichen Öffnungstermin geplant

"Auch im Hinblick auf konstant niedrige Inzidenzen, möglichst unter 50, um das Risiko erneuter Schließungen zu minimieren und zumindest alle unsere eigenen Häuser zeitgleich öffnen zu können, lohnt es sich, noch etwas länger zu warten", so Rusch weiter. Man hoffe nun auf konstruktive Gespräche der drei großen Branchenverbände, die sich auf einen bundesweit einheitlichen Öffnungstermin verständigen möchten. Dieser sei auch dringend für die konkrete Neuplanung vieler verlegter Filmstarts notwendig. (AZ)

