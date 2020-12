07:00 Uhr

Die Dividende bei der Raiffeisenbank Stauden gibt es erst zu Weihnachten

Plus Wegen Corona gibt es bei der Raiffeisenbank Stauden eine schriftliche Vertreterversammlung. Peter Ziegelmeier scheidet nach 39 Jahren aus dem Aufsichtsrat aus.

Erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Stauden wurde die Vertreterversammlung nicht wie üblich als Präsenzveranstaltung, sondern pandemiebedingt im schriftlichen Beschlussverfahren durchgeführt.

Unter den Augen von Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Wiblishauser sowie Bürgermeister und Vertreter Gerald Eichinger aus Langenneufnach wurden die Stimmzettel ausgezählt. Neben den Beschlüssen zur Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, der Satzungsänderung und einer dreiprozentigen Dividende wurde Ines Penzhorn aus Fischach als Nachfolgerin des altersbedingt ausscheidenden Peter Ziegelmeier in den Aufsichtsrat gewählt.

Schwächere Weltwirtschaft und niedrige Zinsen bremsen Raiffeisenbank

Rückblickend war für Vorstandsvorsitzenden Thomas Walter das Jahr 2019, das sich aus heutiger Sicht „gar nicht mehr real“ anfühlt, geprägt von Verunsicherung, ausgelöst durch eine schwächere Weltwirtschaft, eskalierende Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und den weiterhin ungelösten EU-Austritt Großbritanniens. Von hoher Bedeutung war in 2019 die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Die erhöhte den Zinssatz, den Banken an die Zentralbank zahlen müssen, von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent. Damit liegen die Zinsen in der Eurozone so niedrig wie noch nie zuvor und ein baldiges Ende des Negativzinsumfeldes ist aus Sicht des Bankvorstandes, gerade jetzt vor dem Hintergrund der enormen finanziellen Staatslasten durch die Corona-Krise, sehr unwahrscheinlich.

Bilanzsumme der Raiffeisenbank Stauden steigt an

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen hat sich die Raiffeisenbank Stauden in 2019 gut entwickelt. Die Bilanzsumme wuchs um 5,7 Prozent auf rund 253,1 Millionen Euro. Erfreulich aus Sicht der Bank war die Entwicklung der Ausleihungen an Kunden. Diese konnten um knapp sieben Prozent auf 113,4 Millionen Euro gesteigert werden. Auch die Einlagen nahmen inklusive Verbundanlagen um 26,5 Millionen auf insgesamt 340 Millionen Euro zu. Nicht unerwähnt ließ Vorstand Dominic Lauter, dass es für die längerfristige Vorsorge wesentlich bessere Anlagealternativen als Giro-, Spar- und Festgeldkonten gibt. Der Bilanzgewinn beträgt rund 240.000 Euro.

Ines Penzhorn folgt bei der Raiffeisenbank Stauden auf Peter Ziegelmeier

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Bernhard Kugelmann aus Mittelneufnach wieder ins Aufsichtsgremium gewählt. Dagegen schied der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Ziegelmeier aufgrund der satzungsmäßigen Altersgrenze aus. Damit endete eine 39-jährige erfolgreiche Ära. „Selbstverständlich wollen wir Herrn Ziegelmeier noch für sein langjähriges Engagement für die Raiffeisenbank Stauden gebührend ehren. Wir hoffen, dass dies in 2021 wieder unter relativ normalen Umständen bei der nächsten Vertreterversammlung möglich ist“, hofft Vorstand Thomas Walter. Als Nachfolgerin wurde Ines Penzhorn aus Fischach von den Vertretern gewählt. (AZ)

Die Zahlen der Raiffeisenbank Stauden 2019 im Überblick

Bilanzsumme: 253 Mio. Euro

253 Mio. Euro Eigenkapital: 24,8 Mio. Euro

24,8 Mio. Euro Einlagen: 217,8 Mio. Euro

217,8 Mio. Euro Ausleihungen : 113,4 Mio. Euro

: 113,4 Mio. Euro Bilanzgewinn: 236.699 Euro

236.699 Euro Dividende : 3 Prozent

3 Prozent Spenden: 21.000 Euro

21.000 Euro Mitglieder: 4266

4266 Bankangestellte: 42

