Die Ehe für alle als Chance für die Kirche?

Vortrag im Pfarrsaal in Untermeitingen

Die Ehe für alle und der Stil ihrer Einführung hat in der katholischen Kirche für Befremden gesorgt. So stellt die Ehe für alle einen Bruch mit einem jahrhundertealten Eheverständnis dar. Die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare bedeutet eine qualitative Neuausrichtung des Begriffs Ehe und es werden nun die Ehe und die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft gleich bezeichnet. Gleichzeitig ist diese Bundestagsentscheidung über die „Ehe für alle“ auch eine Chance für die katholische Kirche. So bietet sich nun die Möglichkeit, noch einmal eine breitere Debatte darüber anzustoßen, wie die Gesellschaft gute und stabile Familienverhältnisse fördern kann. Die Kirche kann verstärkt auf die Unterschiede zwischen einer zivilrechtlichen und einer kirchlichen Ehe verweisen.

Am Dienstag, 6. Juni, findet dazu im Rahmen der Papst-Franziskus-Gespräche und der katholischen Erwachsenenbildung von 19 bis 21 Uhr ein Vortrags- und Gesprächsabend im Pfarrsaal in Untermeitingen mit dem seelsorglich erfahrenen Referenten Ulrich Hoffmann statt. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Nähere Informationen bei Brigitte Rid, Telefon 08232/1435, und bei Maria Schneider, Telefon 08232/8543. (SZ)

